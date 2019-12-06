護航色情酒店13年！9563萬皮肉錢全沒收...中山警集體貪汙判決名單出爐

▲中山一派出所員警涉嫌收賄吃案包庇色情酒店，10名員警被判有罪，4名員警無罪。（圖／記者邱中岳攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市中山一派出所驚爆出集體收受色情酒店的賄款「吃案」13年，賄賂款額高達逾780萬元，除了6名酒店業者被起訴判刑外，1名警眷及14名員警也被起訴，其中10名員警被判有罪，最重判刑16年，而警眷及另外4名員警則是獲判無罪。

判決指出，雙峰酒吧（CASPER酒店）、立邦酒店（前身為升華麗坊酒店）為避免從事性交易遭警查緝，老闆娘巫蕙玲、員工胡女、黃女及櫃臺會計楊女，從2002年9月起，接續按月向中山一派出所員警馬國棟、顏子恩、侯朝斌、曾紀勳、吳翊銘、楊智清、郜振傑、紀炳場、陳宏洲交付每月4萬元、逢三節前一個月加碼為8萬元的賄款。

而在林森北路的「夜王酒店」，2名李姓業者為避免員警前來「找麻煩」，乃從2007年8月起至2017年2月止，接續按月向中山一派出所員警侯朝斌、曾紀勳、吳翊銘、楊智清、郜振傑、紀炳場交付每月1萬5千元的賄款。

▲現任中山二派出所巡佐黃榮賢。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

台北地院審結，對於業者圖利媒介性交易、違背職務行為交付賄賂部分，判處巫蕙玲有期徒刑2年，沒收犯罪所得4782萬1108元；胡女有期徒刑2年，沒收2482萬8455元；黃女有期徒刑1年10月，沒收2298萬3048元。3人均緩刑5年；楊女則處有期徒刑1年8月，緩刑4年。4人均褫奪公權。另對於僅交付賄賂的2名李姓業者，李男處有期徒刑8月，李女處有期徒刑7月，均緩刑3年，褫奪公權2年，以上6名業者均須於緩刑期間內提供勞動服務及接受法治教育課程。

▲中山一派出所前所長劉昌祺（左）及楊文振（右）一審宣判結果為無罪。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

依《貪污治罪條例》14名員警及1名警眷的判決結果則如下：

1. 馬國棟13年徒刑、併科罰金50萬元、褫奪公權6年，沒收犯罪所得58萬元。

2. 陳宏洲10年10月徒刑、併科罰金30萬元、褫奪公權6年，沒收犯罪所得4萬元。

3. 莊琦良12年6月徒刑、併科罰金45萬元、褫奪公權6年，沒收犯罪所得52萬元。

4. 侯朝斌16年徒刑、併科罰金90萬元、褫奪公權6年，沒收犯罪所得188萬元。

5. 吳翊銘14年徒刑、併科罰金55萬元、褫奪公權6年，沒收犯罪所得36萬5千元。

6. 紀炳場14年徒刑、併科罰金55萬元、褫奪公權6年，沒收犯罪所得27萬元。

7. 顏子恩8年徒刑、併科罰金20萬元、褫奪公權5年，沒收犯罪所得22萬5千元。

8. 曾紀勳2年徒刑、併科罰金30萬元、緩刑5年、褫奪公權4年，沒收犯罪所得15萬5千元。

9. 楊智清2年徒刑、併科罰金35萬元、緩刑5年、褫奪公權4年，沒收犯罪所得62萬元。

10. 郜振傑2年徒刑、併科罰金40萬元、緩刑5年、褫奪公權4年，沒收犯罪所得63萬元。

（曾紀勳、楊智清、郜振傑均須於緩刑期間2年內提供120小時勞動服務及接受6小時法治教育課程。而10人的罰金部分皆可易服勞役，1日3千元折算）。

11. 黃榮賢無罪。

12. 楊文振無罪。

13. 劉昌祺無罪。

14. 林崇成無罪。

15. 林崇成妻子李青芬，被訴洗錢罪部分無罪。

▼中山一派出所前所長林崇成。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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