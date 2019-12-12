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高中出納組長偽造假戳章…10月內狂撈公款107萬「還卡債+養女友」

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▲▼六龜高中。（圖／翻攝自Google街景地圖）

▲六龜高中涂姓職員在總務處擔任出納組長時，在短短10個月內侵占學校公款107萬餘元。（圖／翻攝自Google街景地圖）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄六龜高中涂姓職員在總務處擔任出納組長時，利用職務之便從學校專戶提領公款來清償卡債、信用貸款或支應田姓女友生活開銷，在短短10個月內侵占學校公款107萬餘元，且為了避免被會計人員抓包，他還偽造存提款單及相關戳章、單據企圖掩蓋犯刑。橋頭地院依貪污治罪條例，判涂男有期徒刑3年10月，褫奪公權4年。仍可上訴。

據判決，涂男自2010年8月5日開始在六龜高中任職，不料2016年底開始他竟萌生貪念，趁著擔任總務處組長掌管出納事務時，假借發放學生獎助學金、教師鐘點費等名義，從學校專戶提領數千至上萬元不等款項，但都未即時入帳，反而先拿去清償個人債務，或供給田姓女友作生活開銷。

侵占過程中涂男為了掩飾罪刑，還偽造戳章跟流程所需的相關單據以玆證明，製造出公款已匯入指定受款帳戶的假象，後續再挪用其他公款填補原缺口，他利用此手法在在短短10個月內不法侵占107萬4450元。

全案在校方察覺戳章與過去有些不同時，經詢問郵局人員確認後而曝光。廉政署廉政官偵訊涂男時，他坦承犯行，檢調依各項證據及相關證人所述，認定他侵占公有財物、行使偽造私文書、行使公文書登載不實屬實。

橋頭地院審理時，涂男表示事件曝光前已有向校長坦承犯行，但隨即遭校方打臉。校長表示，驚覺帳款有異時有約談涂男，但涂男僅以「錢掉了」回應，企圖推託卸責，也沒有表明會向檢調自首。

法官審酌，涂男身為公務員不奉公守法、廉潔自愛，竟利用職務之便貪取公有財物清償個人債務，甚至供女友花用，不僅危害清廉形象也損害他人權益，又他犯後一度推卸責任，顯然無真心悔改之意，但考量他在檢調偵查前已繳回侵占公款，及時彌補損害，最後依貪污治罪條例，判涂男有期徒刑3年10月，褫奪公權4年。仍可上訴。

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