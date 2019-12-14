重啟核四提案過關！韓國瑜：請蔡政府站出來面對4年來能源政策失敗

▲韓國瑜。（圖／記者唐詠絮攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜頻砲轟民進黨能源政策，並承諾當選後一定會「重啟核四」。對於黃士修領銜的重啟核四公投連署通過，韓國瑜14日表示，現任政府如果還有一點點僅存的責任心與道德感的話，就請勇敢站出來面對這4年來在空汙與能源政策上的失敗，給全台灣花錢又受罪的納稅人們一個誠懇的道歉與合理的交代。

韓國瑜14日透過臉書批評，全民的健康，中央政府有放在心上嗎？各縣市政府的環保單位堅持守護民眾的健康值得給讚，但台電公司卻用「會缺電」來回應社會質疑，政府能源規劃失當，間接證實美國商會擔心台灣電力的議題是真實存在。「這3年來的能源政策錯置，也是小英政府在台灣缺電問題上撒下瞞天大謊，沒收今年公投，又不顧民意堅持以火養綠，造成全台人民嚴重的健康問題與經濟隠憂。」

韓國瑜指出，台中火力發電廠是世界第二大的燃煤電廠，他再次強調，台灣能源問題的其中之一就是電力基載過度集中，造成特定區域汙染增加，超過區域環境容忍量。這不僅造成空汙、水汙染處理問題，也讓天然災害發生時電網穩定度受到考驗。

韓國瑜說，「2020年氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index，CCPI 2020）在剛結束的聯合國氣候大會（COP25）上發布，台灣在總排名與去年相較退步三名，在全世界國家中居倒數第三名，在全球致力減少溫室氣體對抗氣候變遷之際，我們卻在能源轉型時大開倒車，與國際脫軌。

對於重啟核四案將於明年公投，韓國瑜認為，在公投之前政府必須公佈核四安全資料，他支持地方首長站在民眾健康的立場上，對減煤減排、汰換老舊機組方面的態度保持堅定。因為去年光是肺癌健保支出就花了150.19億，這已經是新的國民病。

韓國瑜強調，中央政府必須通盤檢討能源政策，還給全民清淨空氣就是我們的競選承諾，未來新政府一定加快機組汰舊換新，同時針對核四廠問題做出最符合全民利益的決策，至於現任政府如果還有一點點僅存的責任心與道德感的話，就請勇敢站出來面對這4年來在空汙與能源政策上的失敗，給全台灣花錢又受罪的納稅人們一個誠懇的道歉與合理的交代。

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