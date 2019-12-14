　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

炸彈客衝擊大選維安！　蔡英文呼籲：選舉最後階段要保持冷靜、理性

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會。（圖／翻攝蔡英文臉書直播）

▲蔡英文「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會。（圖／翻攝蔡英文臉書直播）

記者呂欣玫／高雄報導

涉嫌在台南後壁國民黨部放置炸彈的炸彈客「阿文」，與警方對峙13小時後，於14日清晨被捕。對此，總統蔡英文14日受訪時感謝警察的辛苦，並呼籲社會大眾在大選最後階段還是要保持冷靜、理性。

炸彈客「阿文」與警方對峙13小時後，於14日清晨被捕。警方稍早也在他的家中發現約1.2公斤的「撒旦之母」，目前已全數移往前鎮一處大空地挖洞引爆，至於全案是否還有共犯，以及其犯案動機，仍有待警方進一步調查釐清。

據了解，嫌犯在與警方對峙時，除了要求妻小到場外，還稱自己手上握有影片，要郭台銘發言人也到場，讓在場員警摸不著頭緒，而目前影片內容也不得而知。此外，事發當時，阿文除了身上的背包裝有炸彈以外，甚至還在市區安放了炸彈，還一手拿遙控器、一手拿槍，讓警方絲毫不敢大意。

對此，蔡英文14日受訪時回應，我們整體維安機關跟所有的同仁都非常的警覺，大選最後階段，警政執法單位都投入了最大的能量，希望維持我們社會的穩定，不要因為這些事件造成人心的不穩，台灣是民主國家也有好的治安、機關替我們維持社會穩定，這件事要謝謝我們的警察同仁，他們確實是很辛苦。

蔡英文呼籲，整體社會在最後階段，還是要保持理性、冷靜，作為民主國家現代社會的一份子，大家都應該要以冷靜理性的態度來面對，共同來維持台灣社會的穩定。

其他人也看了這些．．．

「分裂投票」韓國瑜最危險　民進黨區域立委30.2%有機會拼過半
「亡昌感」追打韓國瑜政黨票上升至6.9.%　宋楚瑜終橘之戰慘跌剩2.6%
蔡英文46.6%領先韓國瑜　這些人上次投給朱立倫、宋楚瑜

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
首爾搭計程車「認明2顏色」揭暗黑內幕！當地人：觀光客容易被騙
愛吃2肉品罹癌機率增！專家激推「三種解毒水果」：配蒜頭也很讚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳菊嗆國民黨「垃圾步」不斷：蔡英文要高票當選！台南6席立委全守住

賴神故鄉！小英台南造勢再爆場　卓榮泰批韓國瑜整天造假：民主不可有破口

馬英九批蔡英文迴避論文爭議：沒能力也沒意願捍衛自己的誠信

桃機戶外觀景台登場亮相　蔡英文：最驚豔的台灣印象

遠航停飛民進黨內有人包庇？　蔡英文：沒證據大可不必含沙射影

東京奧運7個月後舉行　LOVE TAIWAN蔡英文為選手打氣

分手謠言紛起...柯文哲、郭台銘同台互動冷　車隊掃街不同車

影／「高雄人對不起台灣」　管碧玲40秒發言影片完整看

炸彈客衝擊大選維安！　蔡英文呼籲：選舉最後階段要保持冷靜、理性

學姊重回「築愛」之地機車造勢　黃瀞瑩嬌喊：宜蘭是個好地方

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

周華健混血兒撞臉「強尼戴普」　黃子佼認證跟爸：真的不一樣

陳菊嗆國民黨「垃圾步」不斷：蔡英文要高票當選！台南6席立委全守住

賴神故鄉！小英台南造勢再爆場　卓榮泰批韓國瑜整天造假：民主不可有破口

馬英九批蔡英文迴避論文爭議：沒能力也沒意願捍衛自己的誠信

桃機戶外觀景台登場亮相　蔡英文：最驚豔的台灣印象

遠航停飛民進黨內有人包庇？　蔡英文：沒證據大可不必含沙射影

東京奧運7個月後舉行　LOVE TAIWAN蔡英文為選手打氣

分手謠言紛起...柯文哲、郭台銘同台互動冷　車隊掃街不同車

影／「高雄人對不起台灣」　管碧玲40秒發言影片完整看

炸彈客衝擊大選維安！　蔡英文呼籲：選舉最後階段要保持冷靜、理性

學姊重回「築愛」之地機車造勢　黃瀞瑩嬌喊：宜蘭是個好地方

陳菊嗆國民黨「垃圾步」不斷：蔡英文要高票當選！台南6席立委全守住

飛最快鳥「遊隼」骨折躺農地！好心女救起　治療1個月開心飛往山林

影／前男友娶別人…她現場掛超大橫幅「孩子我打掉了」洩憤！超狂招數網戰翻

24小時東吳超馬20週年開跑　NHK首度跨海報導

高中鋁聯／平鎮5戰無責失　連兩屆冠軍賽強碰穀保

送餐到老公寓「眼熟臘腸」出門迎接　外送員愣30秒「喊牠舊名」感動噴淚

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

賴神故鄉！小英台南造勢再爆場　卓榮泰批韓國瑜整天造假：民主不可有破口

玉井縱火7死／夫妻修行「道場辦婚禮」…同葬火窟殞命！大哥見罹難者名單淚崩

馬英九批蔡英文迴避論文爭議：沒能力也沒意願捍衛自己的誠信

政治熱門新聞

于美人怒：民進黨憑什麼檢討高雄市民

挺韓社團被砍　韓國瑜競辦說話了

前綠營大老站台韓國瑜：總統換人做看看

柯文哲批民進黨：天啊！選舉失利竟要人民反省

挺韓社團管理員怒告臉書：我們很節制了

網友翻出蔡英文暖舉...嗆爆韓國瑜、張善政：沒生都比你們懂尊重孩子

韓國瑜體驗薰衣草「淨身儀式」

柯文哲諷民進黨：有國營事業、前瞻8800億就夠了

張善政「念原文3遍」：斷章取義已經到霸凌地步

快訊／陳水扁不能選了！中選會審議：不得登記為候選人

歧視同志、詛咒蘇貞昌住院、批小英沒生孩子...3張圖看張善政「善後語錄」

臨時人員拖垮高雄預算　陳菊澄清

扯！民進黨要高雄人向全台灣道歉

民進黨沒說「高雄人對不起台灣」：是韓國瑜應該向高雄人道歉

更多熱門

相關新聞

學姊黃瀞瑩到宜蘭騎機車造勢

學姊黃瀞瑩到宜蘭騎機車造勢

北市府13日決定不公布學姊遭性騷擾案調查結果，14日下午在宜蘭「眾機車隊」趴趴走拜票的學姊黃瀞瑩說，尊重委員會跟市府決定。另被問到對宜蘭有否特別的感情（學姊曾被拍到與男友在頭城過夜）？黃瀞瑩大方的笑說，宜蘭就是個好地方，所以要常來。

馬英九砲轟：蔡英文不配談民主！

馬英九砲轟：蔡英文不配談民主！

韓國瑜選前夜沒搶到凱道！蔡英文苦笑：不是總統說了算

韓國瑜選前夜沒搶到凱道！蔡英文苦笑：不是總統說了算

蔡英文反擊「理工男」張善政：不管男女或科系「對人基本尊重都要有」

蔡英文反擊「理工男」張善政：不管男女或科系「對人基本尊重都要有」

他握引爆器喊：同歸於盡！警破門神準連開3槍關鍵曝

他握引爆器喊：同歸於盡！警破門神準連開3槍關鍵曝

關鍵字：

2020大選蔡英文炸彈客2020大選

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦狂嗆Keanna「再爆粗口」！下場卻GG

Gary老婆「正面近照」曝光！

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

炸彈客：讓我老婆來　妻：叫他死一死

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

5樓宅「23冷氣整齊坐」網一看2字邪笑

更多

最夯影音

更多
陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面