炸彈客衝擊大選維安！　蔡英文呼籲：選舉最後階段要保持冷靜、理性

▲蔡英文「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會。（圖／翻攝蔡英文臉書直播）



記者呂欣玫／高雄報導

涉嫌在台南後壁國民黨部放置炸彈的炸彈客「阿文」，與警方對峙13小時後，於14日清晨被捕。對此，總統蔡英文14日受訪時感謝警察的辛苦，並呼籲社會大眾在大選最後階段還是要保持冷靜、理性。

炸彈客「阿文」與警方對峙13小時後，於14日清晨被捕。警方稍早也在他的家中發現約1.2公斤的「撒旦之母」，目前已全數移往前鎮一處大空地挖洞引爆，至於全案是否還有共犯，以及其犯案動機，仍有待警方進一步調查釐清。

據了解，嫌犯在與警方對峙時，除了要求妻小到場外，還稱自己手上握有影片，要郭台銘發言人也到場，讓在場員警摸不著頭緒，而目前影片內容也不得而知。此外，事發當時，阿文除了身上的背包裝有炸彈以外，甚至還在市區安放了炸彈，還一手拿遙控器、一手拿槍，讓警方絲毫不敢大意。

對此，蔡英文14日受訪時回應，我們整體維安機關跟所有的同仁都非常的警覺，大選最後階段，警政執法單位都投入了最大的能量，希望維持我們社會的穩定，不要因為這些事件造成人心的不穩，台灣是民主國家也有好的治安、機關替我們維持社會穩定，這件事要謝謝我們的警察同仁，他們確實是很辛苦。

蔡英文呼籲，整體社會在最後階段，還是要保持理性、冷靜，作為民主國家現代社會的一份子，大家都應該要以冷靜理性的態度來面對，共同來維持台灣社會的穩定。

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