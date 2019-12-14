他握引爆器高喊：同歸於盡！警持盾強勢攻堅...破門秒「神準連開3槍」關鍵曝

地方中心／高雄報導

台南市後壁區國民黨部12日遭人放置爆裂物！警方循線逮人，發現嫌犯「阿文」藏身高雄市苓雅區一棟民宅中，雙方對峙13小時後，嫌犯14日清晨6時46分終於棄械投降。警方在第三波攻堅行動中，一開門便朝嫌犯連開3槍，關鍵曝光。

▲國民黨部炸彈客14日清晨遭生擒。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發前，警方透過監視器畫面過濾出一輛可疑租賃車，循線查到嫌犯就藏身高雄市苓雅區一棟民宅內。嫌犯驚覺已洩露行蹤，隨即回到4樓的房間內，並將門反鎖，還朝樓梯丟擲爆裂物，頓時煙霧瀰漫。

據了解，警方於14日凌晨展開第一波攻堅行動，由於嫌犯一手拿炸彈引爆器、一手持槍，還揚言要與警方「同歸於盡」令人絲毫不敢大意，只好先行撤退。

警方待凌晨5時07分時，展開第二波攻堅行動！目標就瞄準了嫌犯所在的4樓窗戶，也於對面大樓安排狙擊手擊發催淚彈，要逼迫嫌犯現身，但嫌犯非但不配合，還對外扔出了有火藥味的玻璃瓶。

▲▼嫌犯阿文火力強大，警方不敢大意。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

警匪拉鋸戰邁入第13個小時，警方與警界高層連線，高層授意「務必維護所有人員安全」，並下達「格殺令」以堅定強力執法態度！警方隨即在清晨6時40分左右，發出第三波攻堅行動，上樓後持盾牌強硬破門，一開門後便直接朝嫌犯的非致命部位連開3槍，並將他拖出走廊逮捕。

整起行動，警方在與嫌犯駁火過程中，擊發超過50枚子彈，還出動防爆車、防爆犬，各單位也緊急支援，由於嫌犯火力強大，手中更握有引爆器，事發現場又是住宅區，各項條件險峻，逼得警方一破門便朝他神準連續射擊3槍，槍槍見血，否則警員、附近居民的生命皆將陷入危險之中。

▲警第三波攻堅行動，持盾撞門連開3槍，神準制伏嫌犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

越想越不對勁！

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