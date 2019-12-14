失業夫妻每月1.9萬補助苦養7孩「募資求過聖誕節」　遭控酒鬼掀論戰

▲英國利物浦一對夫妻上網募資，希望有錢度過聖誕節。（圖／翻攝GoFundMe）



記者吳美依／綜合外電報導

英國利物浦的夫妻羅傑斯（Ryan Rodgers）與格里姆斯（Jenny Grimes）生了7個孩子，但因福利救濟金被削減，每月只能靠著480英鎊（大約新台幣1.9萬元）生活，不得不依靠親友接濟，如今聖誕節將近，在募資平台GoFundMe上求助，希望能夠度過佳節。但女方的母親格拉頓（Shelly Grattan）爆料，女婿根本就是騙錢的酒鬼，會把募款全部拿來買酒，許多網友也質疑夫妻「不負責任」。

Unemployed couple with seven children launch GoFundMe appeal to buy Christmas presents after booze battle https://t.co/eJcJHRtFB7 — The Sun (@TheSun) December 11, 2019

25歲的妻子格里姆斯表示，以前每月可以收到2100英鎊（大約新台幣8.4萬元）的補貼，但在統一福利救濟金（Universal Credit）削減後，補助被「限縮到最低額度」，一家9口只能靠著480英鎊（大約新台幣1.9萬元）苦撐，孩子最大的才7歲，只好依靠親友幫助，「聖誕節快到了，讓我們的處境又更加掙扎。我們以前從沒做過這種事，我們真的覺得非常羞恥，也很討厭這麼做。」

Metro報導，這對夫妻育有7個孩子，分別是7歲的艾莉（Ellie）、6歲雙胞胎肯西（Kenzie）與凱爾西（Kelsie）、4歲的萊西（Laysie）、2歲的亞契（Archie），以及7個月大的雙胞胎托比（Tobie）與萊利（Rylie）。26歲的丈夫羅傑斯（Ryan Rodgers）表示，財務困境已經影響到心理健康，讓他飽受憂鬱症與焦慮症之苦，自覺「沒用」。

Guarantee they've got fewer GCSEs than kids.



Irresponsibly having 7 kids with no intention of ever working and just living off the Government.https://t.co/aQQcEf7Q1l — Andrew Doherty (@AJDoherty_) December 9, 2019

這件方案截稿前已經募得3410英鎊，但女方媽媽格拉頓向《每日郵報》表示，女婿「是個不負責任的騙子，想要向社會大眾騙錢，只會把那些錢拿來（買酒）灌進自己的喉嚨……他有酗酒問題，這就是問題的癥結點。」格里姆斯的妹妹喬（Jo Jo Grimes）也說，姊夫「軟弱又不願意工作，他就是個壞消息，大家都不應該相信他的故事。」

網友留言表示，「他（羅傑斯）需要振作起來並找一份工作，我有3個小孩，其中1個有特殊需求，我的丈夫在遙遠的地方工作，我也還是外出工作。我們這麼做，是為了盡可能給孩子最好的，教導他們良好的職業道德。」另一人指出，夫妻必須為自己選擇生下的孩子負責，「我先生跟我都在工作，也決定只要2個孩子，因為我們不能負擔更多。」

根據《太陽報》，格里姆斯堅稱對於募款感到「羞恥」，否認家人的指控，也為丈夫辯護，「他以前有酗酒問題，但已經很久沒有喝醉了。」

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