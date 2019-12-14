川普恭喜強生大勝：脫歐後美英可談更大、更賺的貿易協定

▲美國總統川普（左）、英國首相強生（右）。（圖／美聯社、路透）
記者吳美依／綜合外電報導
英國大選13日落幕，首相強生（Boris Johnson）帶領的保守黨在國會中贏得365席，占有絕對多數，獲得大勝利。美國總統川普（Donald Trump）發布推文祝賀，他也提到，脫歐以後，兩國將可以達成新的貿易協定，「可能遠比與歐盟達成的任何協議都更大、更賺。」
Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019
川普13日在推特發文寫道，「恭喜鮑里斯．強生獲得偉大勝利！英國與美國現在將可以在脫歐以後，自由地達成新的大規模貿易協定，而且可能遠比與歐盟達成的任何協議都更大、更賺。快慶祝吧，鮑里斯！」
英國《獨立報》（The Independent）報導，川普一直以來都公開表態支持強生，11月甚至直指工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）對於英國將會「很糟糕」，強生應與脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉吉（Nigel Farage）達成協議。他也支持脫歐，數度鼓勵倫敦當局，與歐盟談判時採取更強硬的立場。
▲保守黨取得重大勝利，英國首相強生（Boris Johnson）開心比讚。（圖／路透）
綜合外媒報導，英國大選13日落幕，國會650席次之中，保守黨獲得365席，保守黨365席，工黨203席，蘇格蘭民主黨48席，自由民主黨11席，民主聯盟黨8席，新芬黨7席，威爾斯黨4席，綠黨1席，其他政黨3席。
▲英國工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，他未來不會再帶領工黨拚大選。（圖／路透）
首相強生指出，這屆選舉是1980年代以來最大勝利，「搞定脫歐」（Get It Done）是英國人民無法反駁的結果，他將於1月底完成任務，「沒有如果，沒有但是，沒有或許。」工黨面臨二戰以後最慘戰績，黨魁柯賓宣布，經歷「非常失望的一晚」之後，將不再帶領政黨參選，但他認為，黨的政見其實非常受到歡迎，是因脫歐議題引發分歧。
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