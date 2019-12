川普恭喜強生大勝：脫歐後美英可談更大、更賺的貿易協定

▲美國總統川普(左)、英國首相強生(右)。(圖/美聯社、路透)

記者吳美依/綜合外電報導

英國大選13日落幕,首相強生(Boris Johnson)帶領的保守黨在國會中贏得365席,占有絕對多數,獲得大勝利。美國總統川普(Donald Trump)發布推文祝賀,他也提到,脫歐以後,兩國將可以達成新的貿易協定,「可能遠比與歐盟達成的任何協議都更大、更賺。」

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!