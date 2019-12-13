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衛報：英國大選結果「改變政壇」　強生變舞台主角

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▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生在選舉中取得勝利。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國12日舉行大選，出口民調顯示首相強生（Boris Johnson）的保守黨將取得368席，目前已確定取得超過326席。《衛報》分析，如果這次出口民調與正式結果相當吻合，將會改變英國政壇，強生成為政治舞台的主角，能夠挑選自己的內閣，並要求黨內議員支持他的脫歐策略。

《衛報》專欄作家凱特爾（Martin Kettle）寫道，從過去經驗來看，出口民調幾乎完全符合正式結果，對於強生的保守黨來說，這次選舉會是一場勝利，「他們呼籲提前選舉的策略，以及過去幾周的選舉活動與訊息策略，被證明是正確的，（出口民調）預測在新國會取得368席，以86席優勢贏過其他政黨，還有無爭論餘地的，在1月把英國帶離歐盟。」

分析指出，如果此次出口民調正確，將重新恢復保守黨的聲譽，自1987年以來，該黨過去其實未輕鬆贏得多數席次，86席的優勢也代表強生能夠執政5年。

凱特爾觀察到，就在1年前，強生只是後座議員，多數保守黨議員都不希望他成為領袖，如今，他成為英國政壇的主人翁，現在也不需要擔心脫歐黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）。問題在於，這場選舉明顯的結果，究竟是代表選民想要搞定脫歐，或是在支持強生的保守主義。

另一個選舉所要傳遞的訊息，則是蘇格蘭民族黨（Scottish National party）預計取得55席，該黨的訴求是要求明年舉行第二次獨立公投。最後的重要訊息是工黨慘重的挫敗，根據出口民調，預計取得191席，是現代以來最低的成果。

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