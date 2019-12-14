遠航之亂！停業變「烏龍」…張綱維遺書換來10億　交部再給5天陳述意見



▲遠航董事長張綱維於13日記者會表示，並沒有要結束營業。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔、賴文萱、李宜秦／綜合報導

遠東航空12日無預警宣布停飛，發完遺書、神隱一天的遠航董事長張綱維13日上午露面，召開記者會對外表示，一切都是「烏龍一場」，沒有要結束營業，沒有拖欠款項、也從未要資遣員工，同時期望下午就復飛，不過民航局已經發出公文依民航法開罰最重新台幣300萬，並報請交通部廢止其民用航空營運許可證。而根據相關人士透露，交通部傾向會再給遠航一次機會。

停業後首現身！張綱維為「造成社會、員工不便」道歉

13日上午11時，張綱維現身記者會，先鞠躬表示對於社會大眾、員工不安深感抱歉。他說明，此次事件是投資款未到位，但昨日寫了遺書之後，就有資金進來。他強調，有想死的勇氣就沒有解決不了的事情，所以今天才會坐在這裡跟大家報告好消息，目前有3組以上的投資人正在洽談，預計這禮拜陸續會有10億元資金到位，遠航也會行文給主管機關，希望遠航能夠順利的營運下去。

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▲張綱維對於讓社會、員工不安深感抱歉。（圖／記者李毓康攝）

張綱維指出，這只是一個資金未到的突發狀況，遠航沒有要結束營業，沒有拖欠款項、也從未要發放資遣費資遣員工，也有顧及旅客權益。同時他也說，可能有待過復興航空的主管「誤判情況」，做了不當處置。他強調，沒有要關閉公司，沒有資遣的問題，所有員工全數都留任，昨天只是「心情不好」才會手機關機，也只有昨天一天沒進公司，就有這麼多狀況，可見公司對他依賴太重，想不到手機關機就天下大亂。他也進一步表示，希望遠航能夠順利的營運下去，目標是希望當天下午就能復飛。

遠航「切票切到一年後」 林佳龍：交通部半年前發現不對勁

針對遠航停飛一事，交通部長林佳龍13日早上表示，交通部近兩年發現遠航的異常營運狀況，也有進行財務查核，因此事先設立了消費者信託專戶，目前帳戶內仍有上億元的金額，社會大眾不必擔心，後續退票等費用都可拿回。他也表示，500名滯外旅客預計13日就可完成疏運，春節疏運也會協調其他航空公司加開班次、放大機型，並協調觀光局處理受波及的旅行社問題。



▲林佳龍表示，春節疏運會協調其他航空公司加開班次，處理受波及的旅行社問題。（圖／記者李宜秦攝）



遠航喊話「復飛」夢碎！ 民航局已發文擬廢證、開罰300萬

雖然遠航喊話希望能盡快復飛，但民航局12日已發出公文，擬依民航法開罰最重新台幣300萬，並報請交通部廢止其民用航空營運許可證。遠航可在18日下午5時前赴民航局陳述意見。

民航局表示，依據民用航空法第48條規定，民用航空運輸業應於停業或結束營業前提送結束營業計畫，申請民航局核轉交通部核准，並於核准之日起60日後始得停業或結束營業；該公司如有停止營業之事實，因嚴重侵害公眾利益違反規定，民航局將依民用航空法第112條對公司進行處罰，最重處新台幣300萬元罰鍰並報請交通部廢止其許可，另移請檢方對負責人進行調查，依民用航空法第110條之3規定最重可處三年以下有期徒刑併科新台幣2億元罰金。

遠航向內部同仁喊話 希望「堅守崗位、按時出勤」

否認停業後，遠航13日下午則發出內部公告給全體員工，公告有公司便章及張綱維簽名，其內容寫道，受大環境政治及經濟因素影響，本公司雖長期營運虧損，資金籌措困難，但公司經營團隊仍戮力維持運作，提供同仁工作機會，並無大量解雇之情事，公司一切運作正常，請各位同仁堅守崗位，按時出勤。



▲遠航發出內部公告給全體員工，要大家堅守崗位，按時出勤。（圖／遠航提供）



張綱維「烏龍說」學者批評、惹火支持者：再便宜都不會搭了

旅行公會理事長蕭博仁表示，旅行業過去歷經數起航空公無預警停飛、罷工、取消航班等事件，全數都是旅行社出面做理賠，以致於對航空公司早已沒了信心，但爲了增進觀光又不得不搭乘班機，只希望政府出面協調做仲裁者。

成大交通管理學系教授戴佐敏痛批「張綱維沒有肩膀」，她表示，張身為一個公司領導人，怎麼會讓這種嚴重、誇張的事情發生？痛批張「根本沒有把消費者放在心裡」，而是把所有難題丟給社會大眾、消費者、政府。

一名家住金門的李小姐表示，對於張綱維的行為非常傻眼，完全無法再度信賴遠航這家公司，自己未來不會再搭乘，也會勸說家中長輩選擇其他航空公司。另外還有許多網友表示，昨天跑去退票，改買其他家航空公司，也為此支付手續費，如今卻又說可能復飛，白花的手續費也只能自認倒楣。

陳小姐表示，原本買遠航農曆過年回澎湖的機票，得知停業都換了其他家，覺得有一點被耍，不會再搭了，並透露自己原本是遠航的支持者，除非買不到票才會搭其他家，但現在應該不會搭了，她氣得說再便宜都不會了。



▲遠航的一連串烏龍事件，讓消費者都怒喊不想再搭。（圖／記者許展溢攝）



申請「暫停營運」公文曝！遠航改口想復飛 交部再給5天陳述意見



雖然張綱維稱是「烏龍」，但遠航給民航局的公文曝光，上頭確實寫明因財務影響營運，不得已自即日起「暫停營運」。對此，交通部13日下午召開會議，若遠航有意更正或撤回停飛申請，交通部再給5天時間陳述意見。有與會部官員透露，在確認安全、財務無虞狀況下，民航局會再給遠航一次復飛機會。遠航則回應，尊重主管機關職權，會盡快提出陳訴書，盼經主管機關許可後恢復正常營運。

另外，北檢依據民航局函於13日16時35分緊急傳真，通知移民署禁止張綱維出國在案。該案移民署已完成境管的註記，並將加強「查驗防逃」作為。

▲遠航12日發公文給民航局，申請暫時停業。（圖／讀者提供）



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