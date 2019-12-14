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遠航跳票前「張綱維密集處分千萬資產」！　北檢請民航局協查有無掏空

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▲▼張綱維北檢外受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲遠航董事長張綱維13日深夜被檢察官諭知限制出境、出海及住居後離開北檢。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

檢調偵辦遠航無預警停飛案，發現遠航跳票2000萬前，董事長張綱維除申報轉讓價值240萬元的三信商銀股票給女友范璧如外，還從公司提領了數百萬元，密集處分資產的行為起人疑竇，張稱是將之前墊付款項取回，對此，北檢已請民航局協助追查遠航財務狀況，若有發現掏空或其他不法情事，檢方將迅速偵辦。

檢從2018年起，指揮調查局北機站密查1年，發現遠航與張綱維掌控的其他公司款項流動頻繁，12日遠航突因財務狀況公告停飛，民航局認為涉及擅自違法停業規定刑責函送北檢後，檢察官13日晚間將張綱維傳喚到案。

▲▼遠航昨發公文給民航局，申請暫時停業。（圖／讀者提供）

▲遠航12日向民航局申請暫時停業，隔天張綱維就否認稱沒有想過停業。（圖／讀者提供）

據了解，辦案人員除向張剛維確認停飛事件經過始末外，也對張綱維在遠航停飛公告前1天(11日)，申請轉讓三信商銀持股給女友范璧如，以及從公司提領數百萬元的流向與原因，逐一訊問，張解釋，只是轉讓個人持股，拿回過去幫公司墊付的款項，沒有違法。

檢察官訊後認為，張涉犯罪重可處3年以下徒刑的《民航法》擅自違法停業規定，為確保後續偵查追訴，及旅客疏運、《勞基法》等與大眾權益有關事宜，對張祭出限制出境、出海及限制住居強制處分。同時請遠航的主管機關民航局，加強檢查遠航營運財務狀況及其他相關事項，一旦發現有掏空或其他不法情事，北檢將迅速偵辦。

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