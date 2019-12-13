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遺書出來資金就進來了！張綱維：對遠航和我有信心

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▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）
▲遠航張綱維董事長於總公司召開記者會回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉、周姈姈／綜合報導

遠航宣布從12月13日停止一切飛航，讓全公司1008名員工一夕之間全失業！已購票的旅客也罵聲連連。董事長張綱維12日突爆出留遺書遭人詐騙，震驚外界，深度又發出通知，於今（13）日上午11時現身說法。一拿起麥克風，張綱維先鞠躬道歉，後來指出在自己發出遺書後，立即收到3組投資人的連繫，前期約有10億資金。

張綱維說，在他昨天給大家的信（遺書）之後，本來認為很多遲遲未進的投資款、可能已經不可能了，昨天之後突然願意在最快時間內願意投資進來，這是這件事情很大的關鍵，「昨天是我這輩子最沮喪的一天，我很樂觀但我也很平凡，大家覺得奇怪，我講一千遍大家還不是理解，一個航空公司給一個人獨資，所以我還是需要其他投資人。」

張綱維說明，此次事件是投資款未到位，「講實在話，損失非常大的資金，造成突發事件這是我始料未及的，我也非常沮喪。事情很簡單，我是一個很重責任感、很愛面子的人，事情處理好，對大家負責我就繼續努力，我現在非常有信心，所以我現在坐在這邊，如果真的絕望了，那只能以死謝罪。」

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▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）
▲張綱維說，在昨天發布遺書後，有三組投資人立即連繫他。（圖／記者李毓康攝）

張綱維進一步說，「我有想死的勇氣就沒有解決不了的事情，也好在老天有保佑，有三組投資人對台灣有信心、對遠航和我有信心，在我發佈遺書後，馬上就連繫到我們。所以我今天才坐在這裡跟大家報告好消息，也謝謝主管機關大局的支持，所以我們今天可以跟大家說明這狀況。昨天只有一天情形，我心情很不好，所以我手機是關關開開，怎麼突然天下大亂。」

張綱維也提及，只要大局讓我們復飛，我們當然會肩負春節和選舉的重大使命，針對昨日的突發狀況，如果造成民眾損失，我們也願意盡最大能力彌補。

被問及怎麼可能不知道昨天召開記者會？張綱維說，他直到下半場才知道，等到心情回復一點之後即恢復所有作業，因此大家決定今天一起在這裡開記者會，和員工以及大眾致歉，「所以今天不管是錯發或是任何行為，反正千錯萬錯都是我的錯。」

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