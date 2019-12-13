　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

昨申請「暫停營運」公文曝！遠航今改口想復飛　交部擬再給一次機會

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航董事長張綱維於總公司召開記者會，回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空董事長張綱維今（13）日出面反駁停業說，稱是「烏龍」，而遠航昨給民航局的公文也曝光，上頭確實寫明因財務影響營運，不得已自即日起「暫停營運」。對此，交通部下午召開會議，若遠航有意更正或撤回停飛申請，需在18日下午5點前回覆陳述意見，在確認安全、財務無虞狀況下，交通部會再給遠航一次復飛機會。

▲▼遠航昨發公文給民航局，申請暫時停業。（圖／讀者提供）

請繼續往下閱讀...

▲遠航昨發出公文給民航局，申請暫時停業，但今天董事長張綱維卻改口稱是「烏龍」。（圖／讀者提供）

交通部下午召開會議，民航局會中指出，遠航12日申請13日停止營運，已違反民航法中應於60日前提出申請之規定，將續依民航法相關規定辦理。事實上，民航局昨也已經發出公文，要依法開罰遠航最重新台幣300萬，並報請交通部廢止其民用航空營運許可證，但遠航可於12月18日下午5時前回覆陳述意見，後續由民航局審酌是否報部完成廢照程序。

▲▼遠航ATR72-600機隊,遠航停飛。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航想復飛仍有希望，若能確認安全、財務無虞，交通部態度傾向再給遠航一次機會。（圖／記者李毓康攝）

與會交通部官員則透露，在確認安全、財務無虞狀況下，民航局會再給遠航一次復飛機會。對此，遠航回應，尊重主管機關職權，會盡快提出陳訴書，盼經主管機關許可後恢復正常營運。

▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航張綱維董事長於總公司召開記者會回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

上午張綱維出面表示說，他有想死的勇氣就沒有解決不了的事情，所以他今天才會坐在這裡跟大家報告好消息，3組以上的投資人正在洽談，預計這禮拜陸續會有實際資金到位，遠航也會行文給主管機關，希望遠航能夠順利的營運下去，強調他目標希望今天下午就能復飛。

至於為何昨天遠航會發布內部消息宣布停業，張綱維強調，這可能是部分來自復興的員工，因為過去經驗誤判情勢，做一些不當的處置。他說，老闆也會心情不好的時候，所以他關機一下，但重要幹部都有聯繫到，他也都有在指揮。他強調，沒有資遣的問題，所有員工全數都留任。

他也喊話民航局，希望大局能支持讓遠航復飛，讓遠航再次擔任選舉、春節疏運的重要責任，也希望主管機關顧及所有員工工作權，並感謝這幾組投資人對台灣有信心，對遠航有信心。

▲▼遠航公告。（圖／讀者提供）

▲遠航對內公告曝光，宣告將於2019年12月13日起停止一切飛航。（圖／讀者提供）

遠東航空官網12日上午無預警發出購票服務暫停公告，下午便正式發出給員工的內部公告，內容直指因公司長期虧損，資金籌措困難，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，本公告視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。 

其他人也看了...

快訊／遠航停業後首現身！張綱維為「造成社會大眾不便、員工不安」鞠躬道歉

遠航神隱董座首露面致歉！張綱維撇停業說「沒要發資遣費」

遠航張綱維：10億資金會到位、所有員工留任　「希望今天下午就復飛」

3組投資人「在我發完遺書後馬上連繫」！張綱維：對遠航和我有信心

遠航鬼打牆「停飛是烏龍」　張綱維：旅客損失全權負責

ET快訊
她癢癢一直抓...那邊狂流湯！　醫撐開「裡面都泡泡」
外送妹哭慘！2袋找零全飛走「要賠1天薪水」　下班驚現奇蹟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「綠癌」小花蔓澤蘭逐年擴大　花蓮每公斤8元收購要斬草除根！

昨申請「暫停營運」公文曝！遠航今改口想復飛　交部擬再給一次機會

商業周刊／五星酒店主廚年度大作　2019耶誕蛋糕法式驚奇！

LINE低調功能超威！照片上傳對話框「一鍵轉文字檔」　上班族爽翻：手機也行

東方鬼vs.西方鬼差在哪？　他神解「倩女幽魂」故事：超好康邂逅

台鐵美學復興！3款列車新裝曝　座椅、吧檯走「質感路線」

成大與林試所「找樹的人」 尋獲超過20層樓高度第一高台灣杉

台北101跨年秀「女工程師又來」　30字預告活動…官方喊話：來互相傷害啊！

不用轉機！緬甸航空明年1/18直飛台北－瓦城　4小時就能到

善耕365／「明」「盲」爵士樂團顛覆想像　卻面臨生存危機！

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

「綠癌」小花蔓澤蘭逐年擴大　花蓮每公斤8元收購要斬草除根！

昨申請「暫停營運」公文曝！遠航今改口想復飛　交部擬再給一次機會

商業周刊／五星酒店主廚年度大作　2019耶誕蛋糕法式驚奇！

LINE低調功能超威！照片上傳對話框「一鍵轉文字檔」　上班族爽翻：手機也行

東方鬼vs.西方鬼差在哪？　他神解「倩女幽魂」故事：超好康邂逅

台鐵美學復興！3款列車新裝曝　座椅、吧檯走「質感路線」

成大與林試所「找樹的人」 尋獲超過20層樓高度第一高台灣杉

台北101跨年秀「女工程師又來」　30字預告活動…官方喊話：來互相傷害啊！

不用轉機！緬甸航空明年1/18直飛台北－瓦城　4小時就能到

善耕365／「明」「盲」爵士樂團顛覆想像　卻面臨生存危機！

墨鏡戴上像搽了眼影、腮紅　吳速玲迷上素顏救星

獨家／《角頭》影集2020年開拍！王識賢、許維恩、曾莞婷回歸＋「大咖新角色」

國防部包車讓韓粉租不到遊覽車？陸勤部駁斥：與事實不符

競爭對手驚喜合體！　李艾薇抱病挺艾文「錄音室竟直接關燈」

快訊／爛尾樓貸23億元還款跳票　張綱維金流疑挪用...列被告現身北檢

黃澎孝／「下架吳斯懷」會使蔣萬安下架嗎？

陽台掃地石頭砸破樓下鄰居頭　她竟辯稱：為什麼不把屋頂改成鐵製

國安3人出庭私菸案都做無罪答辯！　黃柏維喊：我只是幫忙搬貨

陳亞蘭與「6女主角」譜戀曲　王彩樺披歌仔戲服出演媒人婆

「綠癌」小花蔓澤蘭逐年擴大　花蓮每公斤8元收購要斬草除根！

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~」

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

張綱維挪遠航31億　竟用淡水105戶爛尾樓抵帳

遠航爆停飛前　張綱維把字畫搬至韋汝家

公司來客人！他切水果遭洗臉：沒胃口　網全吐血

今起連6天「小陽春」上看30度　下週變濕涼

張綱維撇停業說「沒要發資遣費」

星宇航空機上餐搶先看！

無明顯冷空氣！賈新興：最冷冬天可能過去了

前方帽子哥套浴袍搭機　一查驚呆：61萬…

請客180元餐點「特價150」　友提醒：30要給我

遠航黑色星期五...即起全面停飛！

更多熱門

相關新聞

勞動部：針對遠航將持續入廠檢查輔導

勞動部：針對遠航將持續入廠檢查輔導

有關遠東航空公司無預警停飛，勞動部今（13）日表示，已與遠東航空公司代表及勞資會議勞方代表會面，確認遠航下午已經公告無規劃大量解僱勞工情事，後續勞動部將持續入廠檢查輔導，確保遠東航空各縣市營運據點的員工權益。

韓國瑜爆「一銀董座不正常借貸」　遠航倒閉疑牽扯慶富案

韓國瑜爆「一銀董座不正常借貸」　遠航倒閉疑牽扯慶富案

遠航停飛鬧劇　空服工會喊話要修法

遠航停飛鬧劇　空服工會喊話要修法

勞動局完成勞檢　將把遠航列入預警名單

勞動局完成勞檢　將把遠航列入預警名單

黃國昌點名張政源喬事護航張綱維

黃國昌點名張政源喬事護航張綱維

關鍵字：

遠航遠航飛機MD飛機張綱維遠航倒閉遠航停飛民航局

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面