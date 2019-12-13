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遠航喊話「下午復飛」夢碎！　民航局昨已發文廢證、開罰300萬

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▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航董事長張綱維於總公司召開記者會，回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空董事長張綱維今（13）日出面反駁停業說，強調他本來就沒有要關掉公司，是公司部分同仁昨天誤判情勢，也希望今天下午就復飛。不過，民航局今表示，昨天已經發出公文，將依民航法開罰最重新台幣300萬，並報請交通部廢止其民用航空營運許可證。

民航局表示，依據民用航空法第48條規定，民用航空運輸業應於停業或結束營業前提送結束營業計畫，申請民航局核轉交通部核准，並於核准之日起60日後始得停業或結束營業；該公司如有停止營業之事實，因嚴重侵害公眾利益違反規定，民航局將依民用航空法第112條對公司進行處罰，最重處新台幣300萬元罰鍰並報請交通部廢止其許可，另移請檢方對負責人進行調查，依民用航空法第110條之3規定最重可處三年以下有期徒刑併科新台幣2億元罰金。目前公文已經發出。

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▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航張綱維董事長於總公司召開記者會回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

上午張綱維出面表示說，他有想死的勇氣就沒有解決不了的事情，所以他今天才會坐在這裡跟大家報告好消息，3組以上的投資人正在洽談，預計這禮拜陸續會有實際資金到位，遠航也會行文給主管機關，希望遠航能夠順利的營運下去，強調他目標希望今天下午就能復飛。

至於為何昨天遠航會發布內部消息宣布停業，張綱維強調，這可能是部分來自復興的員工，因為過去經驗誤判情勢，做一些不當的處置。他說，老闆也會心情不好的時候，所以他關機一下，但重要幹部都有聯繫到，他也都有在指揮。他強調，沒有資遣的問題，所有員工全數都留任。

他也喊話民航局，希望大局能支持讓遠航復飛，讓遠航再次擔任選舉、春節疏運的重要責任，也希望主管機關顧及所有員工工作權，並感謝這幾組投資人對台灣有信心，對遠航有信心。

▲▼遠航公告。（圖／讀者提供）

▲遠航對內公告曝光，宣告將於2019年12月13日起停止一切飛航。（圖／讀者提供）

遠東航空官網12日上午無預警發出購票服務暫停公告，下午便正式發出給員工的內部公告，內容直指因公司長期虧損，資金籌措困難，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，本公告視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。 

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