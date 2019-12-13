「我是平凡人，會心情不好也會關機」！盤點張綱維記者會金句Top12



▲遠航董事長張綱維在記者會上金句連連。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

遠東航空因不堪長期虧損，加上資金調度困難，昨（12）日突宣布13日起無預警停業，董事長張綱維甚至傳出遺書指遭人詐騙。神隱一天的他今日召開記者會反駁停業說，更強調「是一場烏龍」，遠航沒有要資遣任何人，希望今天下午就能復飛，全程50分鐘的記者會，多次出現鬼打牆金句，也讓外界看得霧煞煞。

盤點遠航13日記者會上，律師陳令軒及董事長張綱維連飆金句Top12：

律師陳令軒：我們遠東航空是6月5日成立的，是雙子座的個性，容易心軟，但需要溫暖。

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張綱維：並沒有所有員工聯繫不到我，我怎麼今天會坐在這裡？平常一般員工應該不是那麼容易聯繫到老闆吧？還有人說15天沒見到我，這應該打屁股了，每天都來上班有員工15天沒見到我，這是他的問題還是我的問題，我覺得這有點好笑。

張綱維：好在老天有保佑，有三組投資人對台灣有信心、對遠航和我有信心，在我發佈遺書後，馬上就聯繫到我們，所以我今天才坐在這裡跟大家報告好消息

張綱維：我們現在沒有停業，昨天也在飛嘛，我們沒說要停業啊！

張維綱：昨天太倉促太混亂了，我也是平凡人，我也需要一點時間思考，我昨天寫這個東西（遺書）不是亂寫、不是開玩笑的，後來聽說沒有我簽名，我怎麼簽名啊我真的不會耶，我只會用LINE打打字傳給他們叫他們發，我不會手機上還簽名還傳，這個我不會。

張綱維：我從來沒講過（員工）要資遣，公告沒看過，所有員工都留任啊，是誰發的啊？哪個單位發的？



▲遠航張綱維董事長於總公司召開記者會回應遠航停飛一事。（圖／記者李毓康攝）

張綱維：我是一個平凡人，我也會心情不好也會關機，所以造成一些人誤判，有些主管危機處理沒有不對，但也太快了吧？

張綱維：我們復飛以後，我不敢心情不好，我連關機的資格都沒有，平常我是24小時開機，十幾年都是一樣，每日每天，是個責任也是個煎熬，我只是關機一下，就變成這樣，大家對我的依賴感也太重了。

張綱維：我是一個很重責任感、很愛面子的人，事情處理得好，我就繼續為大家負責努力，我現在很有把握，如果真的是絕望了，那只能以死謝罪啊，我有想死的勇氣，就沒有解決不了的問題。



張綱維：我們沒有說要停業啊，你說誰聯繫不到我十幾天？應該是資訊沒有傳達清楚吧，我是十幾天沒看到他（副總黃育祺），可是沒說會聯繫不到我，我都在啊。



張綱維：只要大局讓我們復飛，我們當然會肩負這個春節輸運跟選舉輸運的神聖使命，這對我們來說是莫大的責任，我們也樂於接受。

張綱維：一輩子從沒想過死，不知道大家有沒有好的建議，想來想去我查了好多死法，安眠藥只會燒傷胃還要洗胃死不了，聽說割腕死前會變零下30度，還好還沒想到好消息就來了。



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