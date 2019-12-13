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以為是「末班機」淚拍畢業照！遠航停飛大轉彎　員工眼淚白流了

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記者趙蔡州／綜合報導

遠航董事長張綱維13日召開記者會，強調12日停飛事件都是烏龍，希望遠航可以盡快復飛。消息曝光後引發社會震驚，遠航員工們的心情也像洗三溫暖，前一晚本以為是「末班機」了，有人受訪時還數度哽咽落淚，如今得知可以繼續工作相當開心，但也希望未來不要再有其他變故。

遠東航空公司12日到13日短短2天發生的一連串事件，對該公司的員工們來說就像洗三溫暖，前一晚（12日）還以為已經是末班機了，下飛機後每個人臉上都充滿了悲傷的表情，甚至還有機組成員回家前，約好聚集在飛機前方拍照留念、滿滿不捨。

提到服務多年的公司，還有空服員數度哽咽，表示「畢業到現在第一份工作，已經待了12年了，很可惜……，未來還是希望公司可以繼續努力加油。」

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▲▼以為是末班機悲傷拍「畢業照」 遠航空服員眼淚白流。（圖／東森新聞）

▲機組成員離開前聚集在飛機前拍照留念。（圖／東森新聞）

只是員工們眼淚還沒流乾，事情卻突然來個大轉彎，年前失業變成一場烏龍。董事長張綱維13日在記者會表示，停飛事件從頭到尾都是烏龍，絕對沒有大量解僱之情事，強調是有同仁誤判情勢，公司未來將會繼續營運，更希望可以盡快復飛。

消息曝光後引發社會討論，遠航員工的態度則相當低調，只表示會繼續在崗位上努力，至於機場第一線地勤人員態度更是冷淡，表示沒有辦法回答任何問題。

▲▼以為是末班機悲傷拍「畢業照」 遠航空服員眼淚白流。（圖／東森新聞）

▲遠航12日無預警宣布停飛，但隔天卻立刻大轉彎。（圖／東森新聞）

遠航12日爆發停飛風波，董事長張綱維神隱1天，甚至傳出寫遺書消息，但隔天卻全數大轉彎，還表示「心情不好，所以才（神隱）沒有開機」，難免被外界覺得霧裡看花、行為有些輕率。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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