笑稱遠航停業是「烏龍」…北檢傳喚說明　張綱維被問到「掏空」露尷尬微笑

▲遠航董座張綱維於13日召開記者會，稱遠航停業是「烏龍一場」，北檢晚間7時以被告身分，傳喚他到案說明，張綱維訊後受訪，被問到是否涉掏空公司時，眉頭緊皺，露出尷尬的微笑。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者羅志華／台北報導

遠航12月12日無預警宣布停飛，董事長張綱維更發表遺書，讓社會一片譁然，沉寂一夜後，張綱維於13日召開記者會，在鏡頭前顯得一派輕鬆，並澄清昨天只是心情不好，遠航沒有要停業，但民航局卻收到遠航的停業公文，上面還蓋著張綱維的印章，讓大家相當傻眼。北檢於晚間7時，火速傳喚張綱維到案說明，他訊後受訪時表示，這次只是來跟檢方說明遠航狀況，現在的目標就是永續經營。

張綱維於早上開完記者會後，北檢以被告身分傳喚他到案說明，同時傳喚遠航副董鄭晴文作證，經過4個小時多訊問後，張綱維神情輕鬆於庭外受訪，表示今天是來配合檢方了解遠航狀況，希望能永續經營，保障1千多個家庭的生計。

當記者提問是否因捲入掏空案才被傳喚時，張綱維眉頭一皺，露出尷尬微笑，似乎有些不以為然，表明只是來說明遠航這次的烏龍狀況，（遞交停業公文）可能是當初公司內部有些誤傳，或是公司部分主管，有些太急就章的行為，短時間內的這些狀況，我們都已釐清，現在的目標就是讓遠航永續經營。

耐人尋味的是，原本記者還想繼續發問，不料張綱維正想回答時，一旁的律師卻急喊了聲「張董！」，隨即使了個眼色，張綱維也「識相地」結束訪問，隨即上車離開。

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