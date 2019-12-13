遠航鬼打牆「停飛是烏龍」　張綱維：旅客損失全權負責

▲遠航董事長張綱維於總公司召開記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空昨日官網系統維修，副總黃育祺下午召開記者會，宣布遠航今起暫停營業，然而神隱一天的董事長張綱維今日出面「闢謠」，他強調「是一場烏龍」，遠航沒有要資遣任何人，希望今天下午就能復飛，針對昨日權益受影響的旅客，遠航願意全權負責。

請繼續往下閱讀...

遠航昨日爆發停業，大批旅客湧入松山機場退票，甚至有人因受到驚嚇而昏倒在地，場面混亂。神隱一天的遠航董事長張綱維今日出面表示，昨天只是心情不好關機，想不到就天下大亂，強調「遠航沒有要停業，昨日的公告只是一場烏龍」。

張綱維表示，如果我是惡意潛逃，為什麼要發完薪水再倒閉？同時他不斷強調「一切都是突發狀況」。希望民航局等主管機關可支持遠航，讓遠航肩負春節疏運的重責大任，盼今日下午就能復飛。

張綱維說，造成昨天混亂與旅客的損失，遠航願意盡力、想辦法彌補，會全權負責。遠航副董鄭晴文表示，昨日發出停業公告的人員已致歉，他也承認是一場誤會，已自行處分。

▲▼遠航董事長張綱維於總公司召開記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航停飛，松機遠航整備區13日仍有員工進出 。（圖／記者李毓康攝）

▲松機遠航櫃檯湧現退票人潮。（圖／記者許展溢攝）

其他人也看了...



快訊／遠航停業後首現身！張綱維為「造成社會大眾不便、員工不安」鞠躬道歉

遠航神隱董座首露面致歉！張綱維撇停業說「沒要發資遣費」



遠航張綱維：10億資金會到位、所有員工留任 「希望今天下午就復飛」



3組投資人「在我發完遺書後馬上連繫」！張綱維：對遠航和我有信心



遠航喊話「希望下午能復飛」 民航局：已發文廢證、開罰300萬