遠航神隱董座首露面致歉！張綱維撇停業說「沒要發資遣費」

▲遠航董事長張綱維在總公司召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

遠航爆發停業風波，遠航董事長張綱維昨日神隱，甚至發出一紙遺書，稱遭到詐騙，經交通部勸說後，終於在今早出面說明。他表示，這只是一個資金未到的突發狀況，遠航沒有要結束營業，沒有拖欠款項、也從未要發放資遣費資遣員工，也有顧及旅客權益。

張綱維表示，目前有3組以上的投資人洽談中，預計2週內會陸續有10億元的資金回流，並正式行文給主管機關，希望遠航可以順利地繼續營運下去，強調「對經營遠航的決心不變」。

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張綱維哀怨表示，本來就沒有要關掉公司，遠航是一個60幾年的公司，但也不是他創立的，有沒有張綱維都可以存活，長期以來大家習慣依靠他一個人，一個人照顧上千家庭，所有焦點責任義務都在他身上，他只是平凡的人，需要其他投資人，坦承「昨天是我最沮喪的一天」。

張綱維說，可能有待過復興航空的主管「誤判情況」，做了不當處置，強調沒有要關閉公司，昨天只是「心情不好」才會手機關機，也只有昨天一天沒進公司，就有這麼多狀況，可見公司對我依賴太重，想不到手機關機就天下大亂。

張綱維表示，現在非常有信心，找到3組對遠航有信心的投資人，如果真的絕望了不會出面說明，真的絕望了也只能以死謝罪，強調「我有想死的勇氣，就沒有解決不了的事情」。

交通部長林佳龍今表示，目前有500名旅客滯留在外，預計今日就可陸續疏運完畢，春節疏運也會協調其他航空公司協助。林佳龍強調，遠航與張綱維均須負起法律責任，也務必對社會大眾負責，他也表示，交通部半年前就發現遠航有異狀，切票甚至切到一年後，因此也開始嚴格監管。