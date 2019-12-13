　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠航神隱董座首露面致歉！張綱維撇停業說「沒要發資遣費」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航董事長張綱維在總公司召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

遠航爆發停業風波，遠航董事長張綱維昨日神隱，甚至發出一紙遺書，稱遭到詐騙，經交通部勸說後，終於在今早出面說明。他表示，這只是一個資金未到的突發狀況，遠航沒有要結束營業，沒有拖欠款項、也從未要發放資遣費資遣員工，也有顧及旅客權益。

張綱維表示，目前有3組以上的投資人洽談中，預計2週內會陸續有10億元的資金回流，並正式行文給主管機關，希望遠航可以順利地繼續營運下去，強調「對經營遠航的決心不變」。

請繼續往下閱讀...

張綱維哀怨表示，本來就沒有要關掉公司，遠航是一個60幾年的公司，但也不是他創立的，有沒有張綱維都可以存活，長期以來大家習慣依靠他一個人，一個人照顧上千家庭，所有焦點責任義務都在他身上，他只是平凡的人，需要其他投資人，坦承「昨天是我最沮喪的一天」。

張綱維說，可能有待過復興航空的主管「誤判情況」，做了不當處置，強調沒有要關閉公司，昨天只是「心情不好」才會手機關機，也只有昨天一天沒進公司，就有這麼多狀況，可見公司對我依賴太重，想不到手機關機就天下大亂。

張綱維表示，現在非常有信心，找到3組對遠航有信心的投資人，如果真的絕望了不會出面說明，真的絕望了也只能以死謝罪，強調「我有想死的勇氣，就沒有解決不了的事情」。

交通部長林佳龍今表示，目前有500名旅客滯留在外，預計今日就可陸續疏運完畢，春節疏運也會協調其他航空公司協助。林佳龍強調，遠航與張綱維均須負起法律責任，也務必對社會大眾負責，他也表示，交通部半年前就發現遠航有異狀，切票甚至切到一年後，因此也開始嚴格監管。

ET快訊
遠航神隱董座首露面致歉！張綱維撇停業說「沒要發資遣費」
遠航停業後首現身！張綱維鞠躬道歉：造成社會大眾不便、員工不安
直播／不再躲！留完遺書..遠航董座張綱維11：00現身說明
大咖男星約砲「一夜10次」沒有停！酒吧妹癱軟累到吐嚇壞不敢再
遠航停飛前張綱維搬「一堆字畫」到韋汝家　目擊者：管理階層在指
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠航張綱維：有3組投資人資金會到位　「希望今天下午就復飛」

遠航神隱董座首露面致歉！張綱維撇停業說「沒要發資遣費」

他搭遠航一看「角落撕心背影」　空姐全程敬業…強忍微笑：是好消息嗎

快訊／遠航停業後首現身！張綱維為「造成社會大眾不便、員工不安」鞠躬道歉

LIVE／不再躲了！留完遺書…遠航董座張綱維11：00現身說明

贈票／變變變！MOVE生物體驗展　月底前進台中開展囉

印尼爆首例非洲豬瘟！今下午2點起帶豬肉製品入境罰20萬

遠航即起全面停飛！　星宇航空霸氣表態：不會接收遠航航線

過年前丟飯碗！遠航空服員怎麼辦...網激推「霸氣救命稻草」：人生起飛

退票男嘶吼「官員在哪裡？」 遠航旅客嚇傻…他又喊下架蔡英文

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

7歲童患自閉「失去笑容」惹心疼 迪士尼公主暖心陪...他秒露燦笑

遠航張綱維：有3組投資人資金會到位　「希望今天下午就復飛」

遠航神隱董座首露面致歉！張綱維撇停業說「沒要發資遣費」

他搭遠航一看「角落撕心背影」　空姐全程敬業…強忍微笑：是好消息嗎

快訊／遠航停業後首現身！張綱維為「造成社會大眾不便、員工不安」鞠躬道歉

LIVE／不再躲了！留完遺書…遠航董座張綱維11：00現身說明

贈票／變變變！MOVE生物體驗展　月底前進台中開展囉

印尼爆首例非洲豬瘟！今下午2點起帶豬肉製品入境罰20萬

遠航即起全面停飛！　星宇航空霸氣表態：不會接收遠航航線

過年前丟飯碗！遠航空服員怎麼辦...網激推「霸氣救命稻草」：人生起飛

退票男嘶吼「官員在哪裡？」 遠航旅客嚇傻…他又喊下架蔡英文

國道警欠鉅債竟向砂石車強索過路費　判刑6年半定讞

蔥油餅變墨西哥塔可　瑪黑家居首家餐酒館12/13插旗微風南山

遠航張綱維：有3組投資人資金會到位　「希望今天下午就復飛」

2024沒機會？柯文哲回阿扁：台灣政治文化是有可能被我改變

遠航風暴張綱維現身展決心　張：十億資金即將到位

遠航風暴張綱維現身展決心　張：十億資金即將到位

遠航風暴張綱維現身展決心　張：十億資金即將到位

遠航風暴張綱維現身展決心　張：十億資金即將到位

桌球年終賽／石川佳純、平野美宇首輪遊　日本女單2奧運席次出爐

中職／找回索沙後　富邦與羅力快談好、伍鐸明年春訓

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

張綱維挪遠航31億　竟用淡水105戶爛尾樓抵帳

做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~」

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

今起連6天「小陽春」上看30度　下週變濕涼

遠航黑色星期五...即起全面停飛！

房產跨航空　「救世主」張綱維玩壞遠航

國道龜速吃罰單　罰單比超速還貴

遠航爆停飛前　張綱維把字畫搬至韋汝家

快訊／張綱維要出面！律師證實：總公司開記者會

樂桃航空雙12超狂促銷今晚9點開搶

獨／張綱維遭爆 在外借款至少5億

台北101「跨年秀」偷測試！配求饒27字：拜託啦

即／搶著退票！遠航櫃台「退到沒錢了」

更多熱門

相關新聞

快訊／北檢傳喚張綱維到案　釐清金流疑點

快訊／北檢傳喚張綱維到案　釐清金流疑點

遠東航空不堪虧損無預警停飛，旗下千名員工瞬間陷入年前失業窘境，董事長張綱維更一度傳出寫下遺書，聲稱自己遭人詐騙，只能「以死謝罪」。據悉，這已非遠航第一次傳出財務狀況，目前北檢也確實正在偵辦一起遠航相關案件，暫列「他」字案偵辦，預計今（13日）晚間將以被告身分傳喚張綱維到案說明，目前傳票已經送達，將調查遠航資金調度疑點、以及清查相關金流。

搭遠航「落寞背影」　空姐：是好消息嗎

搭遠航「落寞背影」　空姐：是好消息嗎

快訊／張維綱首現身！鞠躬道歉了

快訊／張維綱首現身！鞠躬道歉了

不再躲了！張綱維11：00親自說明

不再躲了！張綱維11：00親自說明

遠航空服員怎辦？.網激推霸氣救命稻草

遠航空服員怎辦？.網激推霸氣救命稻草

關鍵字：

遠東航空倒閉遠航

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

謝和弦揭變心原因：沒感情了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

快訊／廈門地鐵呂厝站附近路面崩塌！多車陷入畫面曝光

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

張綱維挪遠航31億　竟用淡水105戶爛尾樓抵帳

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面