快訊／遠航停業後首現身！張綱維為「造成社會大眾不便、員工不安」鞠躬道歉





記者李佳蓉、林妤柔／綜合報導

遠航宣布從12月13日停止一切飛航，讓全公司1008名員工一夕之間全失業！已購票的旅客也罵聲連連。董事長張綱維12日突爆出留遺書遭人詐騙，震驚外界，深度又發出通知，於今（13）日上午11時現身說法。一拿起麥克風，張綱維先鞠躬道歉，「我跟副董事長因為造成社會大眾不便，造成員工不安，道歉。」

遠航董事長張綱維在記者會表示，「我跟我們副董事長首先跟造成社會大眾不便及造成員工不安，跟大家道歉。我也經營遠航十幾年，那十幾年前我獨資，憑一己之力把遠航救下來，我對遠航的感情是不可言喻的。之前照顧幾千個家庭，因為一個突發狀況造成這次的事情再次深感抱歉，那我對經營遠航的決心是不變的，等一下會跟大家一一說明。」

張綱維指出，遠航是我個人獨資，何謂掏空之說，除了資本額外，個人又代墊9億元，「應該是我跟遠航掏空」，迄今10幾年來沒欠過員工、旅客、廠商一塊錢，這次突發，如果是惡意就不會是這麼小的金額。針對大家的疑問「為什麼我現在會坐在這裡」，他則說，我還是我個人風格，接受大家提問。

請繼續往下閱讀...



▲張綱維現身記者會，為造成社會大眾不便及員工不安致歉。（圖／記者李毓康攝）

張綱維說明，此次事件是投資款未到位，「講實在話，損失非常大的資金，造成突發事件這是我始料未及的，我也非常沮喪。事情很簡單，我是一個很重責任感、很愛面子的人，事情處理好，對大家負責則我就繼續努力，我現在非常有信心，所以我現在坐在這邊，如果真的絕望了，那只能以死謝罪。」

張綱維進一步說，「我有想死的勇氣就沒有解決不了的事情，也好在老天有保佑，我三組投資人對台灣有信心 、對遠航有信心，馬上就連繫到我們。所以我今天才坐在這裡跟大家報告好消息，也謝謝主管機關大局的支持，所以我們今天可以跟大家說明這狀況。昨天只有一天情形，我心情很不好，所以我手機是關關開開，怎麼突然天下大亂。」



▲遠航張綱維董事長於總公司召開記者會，回應遠航停飛一事。（圖／記者李毓康攝）

遠東航空官網12日上午無預警發出購票服務暫停公告，下午便正式發出給員工的內部公告，內容直指因公司長期虧損，資金籌措困難，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，本公告視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。



遠航副總黃育祺指出，目前遠航員工總數有1008位，正積極尋求台北市政府勞動局主管機關來協助處理，站在公司主管部分，一定會努力維護員工及保障員工權益。但由於遠航未依照規定於60天前通知所屬勞工，已違反《大量勞工解僱法》，北市勞動局長賴香伶第一時間表示，要對張綱維提報限制出境，讓他繼續留在台灣善後，勞動局也預計13日到遠航公司勞檢，調閱相關資料、進行訪談。



▲張維綱留下遺書，指出遭人詐騙。（圖／遠航副董提供）

就在12日下午民航局召開記者會的途中，遠航群組突傳來董事長張綱維的遺書，內容寫道「張綱維對不起大家，因受詐騙集團欺騙，再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，20多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目。」

民航局副局長方志文指出，民航局在查核遠航財務時，就有發現遠航多是依賴董事長資金挹注，11日得知遠航短期融資的資金沒有如期繳款，民航局隨即在12日上午召開緊急應變會議，要求遠航來說明，但遠航稱無法聯繫上張綱維，也無法繼續挹注資金，只好停止營運。就目前了解，遠航資金缺口達3000萬。

依照民航法規定，航空公司若要停業，應先向民航局申請，文件核可後60日才可停業。民航局指出，若遠航13日起停業，將對其開罰300萬罰鍰，同時針對負責人移送檢調，最重可處3年以下有期徒刑、併科2億元罰金。



▲遠航副總黃育祺哽咽，強調會努力維護員工權益，也會妥善安排旅客退票、簽轉事宜。（圖／記者葉南州攝）

集結眾多金門居民的臉書社團《靠北金門》第一時間也有多名網友PO文提醒，對於遠航停業消息震驚不已，有網友崩潰地說：「過年票都買好了說～」「 難過 好不容易搶到過年票的」「林北訂票要回去投票了，現在是不是要準備防寒衣跟游泳圈游回去」「我過年要回高雄，怎麼回去」「不飛！還敢賣春節的票，這下你讓人家怎返鄉拉，你說怎麼辦呢？」「只剩下立榮跟華信....沒飛機了....」「驚！！怎麼會！！」

已購票的金門居民楊先生接受訪問時表示，因為遠東航空有提供金門大學的相關人員VIP的優惠，所以一次都買10張左右，「雖然不是一直都搭遠東航空，但是頻率非常的高。」繼上一次遠航倒閉事件，後來都選擇「部分扣款」的方式處理，但這次手上還有6張票還沒退完。他描述，離開機場前人龍綿延超過100公尺，但最後因櫃檯「退到沒錢」，退刷額度已經用完，僅提供購票證明，後續讓大家以購票證明至縣政府登記求償。