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高雄3大夜市主委讚夜市券「業績漲2成」！陳其邁「沒在瘦身」揪：等你喔~

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記者蔣婕妤／台北報導

夜市券使用時間延長！行政院副院長陳其邁和網紅黃小玫一起逛高雄光華夜市，體驗夜市券，「邁邁的沒在瘦身日記」一連大吃七攤。高雄三大夜市主委大讚，經濟部推動的夜市券讓夜市業績漲了兩成，陳其邁則揪國人一起來逛夜市。

陳其邁透過臉書分享體驗夜市券的心得，「看完這個影片，還來得及去夜市買雞排加辣。我和黃小玫到熱情滿滿的高雄光華夜市邊唱跳、邊吃透在地美食囉！有經濟部夜市券在手，只要擔心食量，不用操心荷包。逛的人放心，攤商老闆更開心！」

影片末，高雄三大夜市主委分別分享對夜市券的想法。高雄市光華夜市主委顏永峻表示，夜市券非常不錯，能提升觀光，對促進夜市消費有一定影響，業績至少提高兩成到三成，非常感謝中央政府。

高雄市忠孝夜市主委蘇孟煌說，經濟部推廣的夜市消費券，效果超乎意料之外，是很好的政策，執行率非常的高，尤其在夜市券的核銷過程有著高度效率，很感謝中央政府體察民意、照顧弱勢，跟夜市站在一起。高雄市興中夜市主委秦榮華稱讚，有夜市券大家都很高興，生意多了兩成多，政府推動夜市券真的做對了。

針對想要領取夜市券的朋友，陳其邁表示，只要你是本國國民，並且參加擴大秋冬國民旅遊的自由行補助、入住有配合補助的旅宿，就可以跟旅宿業者領取200元夜市券。

已經領到夜市券的朋友，陳其邁提醒，也要注意使用限制，夜市券有分北、中、南、東(含離島)等區域，各區拿到的夜市券，只能在該區夜市消費。但在東部區域(含離島)拿到的夜市券不受跨區限制，全台都可使用，全台的夜市券也都能到東部區域的夜市消費。另外夜市券不能換現也不能找零。

陳其邁提到，夜市的主委跟攤商都說，民眾都很踴躍使用夜市券，讓攤商業績多了兩到三成，確實促進在地消費。應大眾要求，政院拍板夜市抵用券從原本的12月底，展延到明年1月底，秋冬國旅補助使用期限同步展延。

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