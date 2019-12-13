台東縣今年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽熱鬧展開

▲▼台東縣108學年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽。（下同，圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為了展現台東縣轄屬學校師生學習音樂的教學成果，提供孩子展演競賽的舞臺，台東縣政府教育處於日前一連3天，辦理108學年度全縣學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽。縣府教育處表示：各類組第1名且為優等以上者，將代表本縣參加全國賽。

縣長饒慶鈴表示：歷年以來台東縣所屬學校及個人參賽成績優良，106、107學年度賓茂國中連續2年以優美的排灣歌謠征服全國各團隊，榮獲國中鄉土歌謠特優第1名，107學年度新生國中李倖安同學榮獲國中B組全區直笛特優第1名，諸如此類表現，見證臺東音樂藝術教學與訓練的發展，也讓我們孩子的音樂天賦得以被發掘，期望藉由每年的音樂及鄉土歌謠比賽，落實各級學校音樂藝術教育，讓民眾感受學生展現音樂才藝的努力及成果。

教育處指出，本次賽事之合唱、鄉土歌謠、直笛及兒童樂隊先於10月22日至25日辦理各分區賽，於各分區賽獲優等以上團隊始可報名參加縣賽；其餘項目及個人項目則逕行報名參加縣賽，有120個團隊項目及49位個人共約3129位學生參加本次賽事，競逐56場次的優勝。各類組第1名且為優等以上者，將代表本縣參加全國賽，因此，各參賽個人及學校都卯足全力，期能為自己及學校爭取最佳成績。

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