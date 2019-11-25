國中小英語讀者劇場比賽　台東縣政府積極營造學習環境

▲台東國中小英語讀者劇場比賽，縣政府積極營造學習環境。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府辦理全縣國中小英語讀者劇場(R.T.)比賽，今年總參與人數創歷年新高，超過1,200人次報名，競賽成績亮眼，評審均給予高度好評。為保障離島學生參賽權益，首次採以視訊評比的方式，受到離島學生家長及學校的肯定。過程中，亦提供TT PUSH金幣作為參賽選手獎勵之用。



英語讀者劇場為學生組隊，透過其英語發音及聲音表情，來傳遞劇本中之劇情與感情，是1種完全依賴聲音的團隊活動，對於提昇英語口語表達能力有所助益，團隊參與亦能大幅增加學生學習機會，是相當合宜的英語學藝活動。比賽除以「校」為單位組隊報名之外，自106年起更增加以「班級」為單位報名參賽之組別，期能擴展學生參與的層面，讓更多不同學習表現的學生也能參與。



教育處表示：此種參賽設計的模式廣泛受到評審及其他縣市之肯定，亦成為台東縣辦理的特色之1。縣府對英語教育紮根之使命相當重視，教育處每年均編列高額之經費作為辦理全縣國中小英語學藝競賽使用，以營造縣內國中小學生英語學習氛圍，定期刺激學生英語學習活動。學生以比賽作為英語能力展現的舞台，師生共同投入且能透過觀摩進行校際交流。

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