▲ 新北未登工廠輔導說明會，首創LINE群組24小時接案回應。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於11月針對取得臨時工廠近600業者完成6場的輔導說明會，12月接續分別規劃在三重、五股、樹林、板橋、淡水、汐止及三峽等區舉辦7場說明會，新北市政府呼籲業者預做準備，可早日依法完成各項程序，轉變為合法工廠，永續經營。

依工廠管理輔導法修正條文規定，設立於2016年5月19日前之既有未登記工廠且屬低污染者，可「全面納管、就地輔導」，於修法施行後2年期限內申請納管、3年內提出改善計畫、核准改善計畫後2年內改善完成，並最遲應於修法施行後10年內取得特定工廠登記；既有高污染者，將輔導限期轉型或遷廠；新增之未登記工廠，將依規定立即停止供水、供電及拆除作業。

▲ 新北市政府呼籲業者早日依法完成各項程序，轉變為合法工廠。

經發局長何怡明表示，截至目前新北市清查列管約六千餘家未登記工廠，這些未登記工廠都面臨土地不合法、廠房老舊無法更新擴廠，所以有公共安全、食品安全及環境維護等疑慮，向來是社會關注問題，呼籲市轄未登記工廠都盡早依法申辦納管，以達維護公安、環保、就業與經濟發展等成效。

經發局將持續掌握中央主管機關相關子法及配套訂定公告之進度，並於12月10日起啟動第2波輔導說明會，會中向廠商說明未登工廠輔導方向及辦理特定工廠登記說明，且為方便民眾查詢及了解納管、申請特定工廠登記等相關事宜，將在新北市政府經濟發展局網站上設立專區提供說明會相關簡報、法規文件下載，請新北市業者共同關注。

▲ 新北市將在樹林、板橋、淡水、汐止及三峽等區舉辦未登工廠輔導說明會。

經發局補充，為了讓廠商都能隨時詢問，避免不法詐騙，首創以line建立專屬新北市未登記工廠的群組，讓廠商可隨時上線提問，經發局將逐條回應不漏接，且群組為一對一服務窗口，訊息皆保密，更會即時提供工輔法相關資訊，讓企業立即掌握最新消息。

除了協助廠商後續合法相關事宜，並邀請民間企業能釋出更多土地與物件，也邀請8大行庫對於未登記工廠提供更優惠的貸款及融資協助，同時市府更建置有一條龍服務窗口與投資障礙排除小組，加速企業深根新北，落實新北市安居樂業之政策目標。

「時間對我們來說完全沒用！」