全台唯一！「師公」潘政鵬考上博士班　19歲夢見道姑：時間到了

▲「博士道長」出爐全國第一，免費收驚回饋地方護佑地方民眾。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

「師公」是潘政鵬當了23年道士、一般信眾對他的稱呼，過了今天大家要改了要叫「博士道長」。新北市侯硐、福隆應妙壇主三代世襲的潘政鵬道長，12日獲淡大管理科學系博士班放榜正取，成為全國首位道長考上博士班的道長。

潘政鵬當了23年道士，在鄉里免費收驚回饋地方，只為了實現父親臨終前的承諾；他的爺爺、父親都是道士，只有高中畢業他的，深感學問的不足，花4年再念二專、二技，在海大碩士班畢業後，再投考博士班，12日淡大管理科學系博士班放榜，他是正取第四名。

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「道士金榜題名了，感謝道祖，媽祖，眾神及老師跟關心道士的每個人」，潘政鵬考上博士班感謝天地給他賜福，海大的老師說：「台灣有博士去當道士，但至今還沒有道士變博士生，你是目前全台第一個道長考上博士班」。

▲ 2年多來，在瑞芳各大小廟宇免費為鄉親收驚，回饋並搜尋相關資料做研究，受到地方好評。

「師公」的他立志要讓道士也有高學術地位，2017年考上海洋大學海洋文化研究所碩士班，論文題目是瑞芳媽祖遶境及觀光文化之研究， 2年多來，在瑞芳各大小廟宇免費為鄉親收驚，回饋並搜尋相關資料做研究，受到地方好評，要他一直讀下去，也在海大老師、所長及同學鼓勵下，他再挑戰博士班金榜題名。

潘政鵬年輕時酗酒，抽菸，但父親臨終前交代他要好好讀書，他牽著父親的手，向父親承諾會讀大學畢業、考上研究所。他後來果然花4年的時間念崇右二專及二技夜間部，去年第三名高分錄取研究所，現在考上博士班，今天終於可以告慰天上的父親了，以後他再也不會愧見祖先了。

潘政鵬在19歲時，他因夢見一個道姑跟他說「你要學道士了，時間到了」隔天他醒來，就立志當道士。潘政鵬覺得現代人生活壓力大，道士可以安定人心，並不迷信，他是世襲道士，在地方雖受到尊崇，但瑞芳一帶的民眾，都叫道士「師公」，他覺得叫「道長」感覺比較好。

「時間對我們來說完全沒用！」