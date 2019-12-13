盧秀燕拚經濟　台中招商大會將釋77萬坪土地帶動750億投資

▲台中市府將舉辦投資台中招商大會，將釋出77萬坪土地帶動750億元投資。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市已成為全台第二大城市，「前進台中」已不再是口號，而是各大企業主、跨國企業總部積極布局的焦點！市長盧秀燕為拚經濟，12月16日將舉辦「2019投資台中招商大會」，將釋出77萬坪土地，帶動750億投資。經發局表示，想及早布局台中的企業主，絕對不能錯過。

綜觀全台，台中前景一枝獨秀，含括大台中、彰化、南投、苗栗、雲林的廣大腹地、陸海空兼南來北往便捷完善交通網絡、中部科學園區及台中工業區等產業聚落成熟、相對價廉且深具潛力的土地取得成本，都為台中的未來發展增添領先全台的動能潛力。

台中市長盧秀燕上任後，大力推動「台中富市3」的前店、後廠、自由港策略，擘劃大台中經濟藍圖，經濟發展局長張峯源特別成立招商單一窗口及招商工作小組，積極訪廠盤點企業投資待解決案件，協助廠商排除投資障礙，並規劃短中長期投資方案。

經發局長張峯源表示，為即時提供廣大投資者商機資訊，將再12月16日舉行「2019投資台中招商大會」，會中邀集台中市經發局、捷運工程處、都發局、觀光局、建設局、農業局、文化局、中科管理局，以及臺糖、臺灣港務公司等10個單位，推出16處開發用地，整合式一次性地提供給投資者。

招商大會將提供總面積約77萬坪(254公頃)土地，預估可帶動750億元投資額，創造近2萬個就業機會。招商類別涵蓋科技與製造、倉儲物流、大型飯店、旅館、商場、研發中心、運動休閒、觀光休閒、農業休閒、旅客服務、文創藝術、住宅及商辦等產業。

張峯源說，根據經濟部統計，截至11月底為止，經濟部已核准33家台商回流台中案件，申請投資額高達1268億元，預計投資計畫將在3年內落實。為因應中長期產業發展龐大土地需求，經發局已規劃廣達約800公頃(含民間自辦140公頃)的產業園區，預計8年內設置完成，完成後約可增加4000億元投資額、創造約2320億元國內生產總額(GDP)，藉由臺中優良產業的「後廠」根基打造產業聚落。

他表示，今年由太平產業園區公共設施完成讓廠商進駐建廠，及潭子聚興產業園區打頭陣開工動土，作為輔導未登記工廠的示範園區，未來將再推動神岡豐洲二期工業區、大里夏田產業園區及擴大神岡都市計畫產業區等將近630公頃土地外，明年更再續評估潭子聚興二期約11.52公頃先期規劃案，及清水區海風段產業園區約150公頃設置開發案，總共近800公頃土地，為台中下個世代的發展奠定良好契機。

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