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外傳公帑養網軍　中市府新聞局長黃國瑋怒：這是惡意栽贓

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▲▼台中市長盧秀燕回應用公帑養網軍。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕回應用公帑養網軍，直言若有市府人員輔選歡迎檢舉。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

近日外傳誤指台中市政府利用公帑養網軍，市長盧秀燕12日嚴正澄清，市府及所有公務機加入LINE絕對不會輔選，如有輔選，歡迎檢舉。新聞局長黃國瑋也駁斥，這是「惡意栽贓」，市府不會做違法的事，議員所指的三位同仁工作內容包括協助市政行程、媒體聯繫等工作，針對有心人士張冠李戴，惡意抹黑，三位同仁才是受害者，市府已保留法律追訴權。

台中市議會12日進市政總質詢，市議員江肇國、李天生、周永鴻、蔡耀頡、張家銨、曾朝榮、何敏誠聯合質詢關心外界不實指稱市府養網軍議題。

▲▼民進黨多位議員質詢台中市政府用公帑養網軍。（圖／江肇國服務處提供）

▲民進黨多位議員質詢台中市政府用公帑養網軍。（圖／江肇國服務處提供）

市長盧秀燕強調，市府及所有公務機加入LINE絕對不會輔選，如有輔選，歡迎檢舉，也不會有負面攻擊，如有也歡迎檢舉；對於各單位人員借調一事，過去市府各單位也都會互相支援，這相當正常。

盧秀燕也說，現在是LINE的社會，LINE通話免費，不只是公務同仁，各議員服務處大家都很常用LINE；她認為，如果是正面的公務聯繫，使用LINE聯絡或傳達市府政策並無不可，希望各界不要否定市府同仁的努力。

「絕無此事！」，新聞局長黃國瑋表示，對於外界指市府用公帑養網軍，或是公務人員當網軍，那是「惡意栽贓」。他鄭重澄清，沒有這回事，市府不會做違法的事情，更不會違反行政中立。

黃國瑋說，議員所指的3位同仁目前都在新聞局服務，工作內容包含協助市政公開行程攝影、媒體公關、府會聯繫、市長行程直播及拍攝剪輯影片提供媒體使用等，工作態度認真負責，最近網路上不實抹黑，甚至利用圖片惡意攻擊，針對這些不實的訊息，市府都已經一一記錄，並保留法律追訴權。

遭議員要求到議會說明的新聞局專員張又仁等3人，現場也誠懇說明工作內容，並拿出「台灣燈會在台中」的海報，表達新聞局接連籌辦耶誕燈會、跨年晚會、台灣燈會副展區等宣傳工作，絕對沒有外界說的神秘，或者是網軍一事。

黃國瑋說，對於議員關心市府個別局處聘僱編輯人員議題，市府每個局處都有各自的專業領域，局處如果對約聘僱人員有符合需求專業的部分，都可依規公開合法聘僱，相信市政宣導可以更接地氣，甚至成為與市民之間的橋樑。

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