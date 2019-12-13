中火生煤用量超量中市府開罰300萬　14日複查若未過再罰600萬

▲市府14日將前往中火複查，若中火未改善生煤超量使用，將再開罰600萬元。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中火力發電廠108年度生煤用量已超過1104萬噸，不符《台中市生煤管制自治條例》4年檢4成規定。台中市環保局日前依《空汙法》開罰3百萬元，限期13日完成改善。並將在14日展開稽查。環保局表示，如果中火10部機組仍有生煤持續使用，將視為未改善，將再開罰6百萬元，希望台電盡速進行電力調度。

台中市環保局表示，中火108年度生煤用量規定最多僅能1104萬噸，但今年11月底，中火用煤量已達1113萬公噸，環保局依《空氣污染防制法》及《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》等法令，本月3日開出300萬元罰單，並限期改善。

對於台電6日發文環保局，函詢「完成改善」的具體意涵？環保局表示，今年12月3日於處分函中就已函知台電，12月12日再度發文回復台電公司指出，依據台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例總說明、第三條文規定，台中電廠的生煤使用量應自近年最高生煤用量1839萬公噸，4年內減少735萬公噸，降至1104萬公噸。

環保局說，包括台中市議會於2015年12月8日辦理自治條例聽證會，環保局今年9月20日召開自治條例釋疑聽證會，台電均有派員參加，該公司理應知悉自治條例的減煤目標。

另外，環保局今年7月2日市政會議報告，以及10月22日也再次發文重申，中火108年度生煤用量應在明年1月25日前降至1,104萬公噸，符合市議會通過自治條例的規定，台電公司有充分的時間因應，並進行電力調度。

環保局指出，今年中火大幅降載發電主因，是今年3月遭查獲1至4號機組廢水「硝酸鹽氮」超標，9月19日及10月24日又分別遭查獲5至8、1至4及9至10號機組廢水「硼」嚴重超標，中火承諾自10月28日起至改善完成前不排放廢水，因此全廠降載減產50%(等同5部機組停機)，該公司調度並未依照生煤管制自治條例減量。呼籲台電於限期改善期間妥善進行電力調度因應，若未完成改善，將按次處罰。

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