已婚碩士「人生勝利組」竟到大遠百女廁偷拍　櫃姐們圍堵報警

▲台中大遠百女廁傳出櫃姐遭男子偷拍如廁。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

趙姓男子已婚有妻小，頂著碩士光環又在大公司工作，已是人生勝利組的他卻疑似壓力過大，日前到台中大遠百百貨的女廁內，用手機偷拍多名櫃姐如廁，結果事跡敗露，遭多名櫃姐包圍報警，警詢後依妨害秘密罪嫌送辦。

11月6日下午，在地下樓層專櫃工作，年約20出頭的櫃姐一如往常，到停車場旁的女廁上廁所，突然感覺到天花板照射下來的燈光竟出現有陰影。她事後感覺不對，告知樓管並調閱監視器畫面，果然發現有一名男子走進女廁內。

▲男子為了紓壓，跑到台中大遠百女廁偷拍櫃姐如廁。（圖／翻攝Google Map）

▲多名櫃姐報警並將偷拍男子堵在廁所門口，不讓他離開。（圖／民眾提供）

另一名櫃姐也到這一間女廁，在洗手台洗手時，從鏡子看到竟然有人手高舉一隻手機，疑似再照隔壁的女廁，她立刻打電話找來多名女同事，同時報警，在廁所門口堵住涉嫌偷拍的40歲的趙姓男子，不准他離開。警方到場後，立刻扣下他的手機，並將他帶回派出所。

據了解，年約40歲的趙姓男子已婚並育有3名子女，擁有碩士學歷的他目前經商，在大公司服務，卻還做出偷拍女性上廁所的荒唐行為。

趙男供稱，他因為精神與經濟的壓力大，他才藉此紓壓，十分後悔。但違法是事實，警詢後仍依妨害秘密罪嫌將他送辦。

百貨業者也表示，原本每小時都會有保全人員巡視廁所，此事件後將會加強安全巡邏，以確保員工及顧客安全。

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