「已經放進去來不及了」女童述說悲慘遭遇　惡鄰辯「不舉」遭重判8年半

▲女童遭鄰居以照顧之名，性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台中報導

女童小欣（化名）遭鄰居詹姓男子以照顧之名，藉機性侵2次得逞，校方發現她狀況異常，詢問後才得知事態嚴重。小欣提到：「東西已經放進去來不及了」，再加上家人帶去醫院驗傷結果顯示「處女膜有多處撕裂傷」，因此報警處理。經台中地院審理，詹男與女童家屬和解，判賠80萬，另被依強制性交罪判8年6個月有期徒刑。全案仍可上訴。

判決指出，2017年10月至12月期間，詹男受託照顧有輕度身心障礙的小欣，趁女童爸媽不在家，不顧對方多次拒絕喊「不要、不行」，強行親嘴和脫褲性侵2次得逞，造成小欣的處女膜有多處撕裂傷，經老師與家人協助下，詹男惡行才終於曝光。

詹男先是辯稱「不舉」，在警方詢問時提到有使用生殖器磨蹭小欣下體2次，且檢察官偵訊時還聲稱2次磨蹭都有射精。小欣提到，詹男逼她不得說出此事，詳細過程是透過家人、師長更進一步了解後，她才肯說出「阿伯親我嘴巴，還摸我胸部和下面」、「我說不要，阿伯還一直弄」、「東西已經放進去來不及了」、「感覺痛痛的」，這下確認她被性侵。

台中地院審理，認為詹男原是受託照顧小欣，且明知女童有輕度身心障礙，竟為逞一己性慾，2次性侵得逞。事後因與被害家屬有達成和解，法官判詹男賠80萬，並依強制性交罪判8年6個月有期徒刑。全案仍可上訴。



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