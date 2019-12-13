　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國最優惠！中市府宣示：雙十免費公車明年上路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

全國最優惠！中市府宣示：雙十免費公車明年上路（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府交通局力推雙十免費公車，明年上路。（圖／台中市政府提供）

地方中心／台中報導

全國最優惠公車在台中！為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，促進台中觀光便利性，提升在地經濟消費，台中市政府交通局力推「雙十公車」政策，「雙十公車明年上路！」民眾刷卡搭公車不只10公里內免費，超過10公里的車資，將由原本最多收取60元降到僅10元，等於長程公車只要10元就可「坐好坐滿！」，將是全國最優惠，達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等4大效益。

「全國首創最優惠公車政策！」過去台中市推動「公車8公里免費」或目前的「公車10公里免費」，對於短程搭乘或市區民眾有利，但對於長程通學、通勤，或居住在偏遠地區的民眾，超過10公里仍須收費，因此市府盤點預算後，在不影響財政情況下，規劃實施「雙十公車吃到飽」，不僅維持目前民眾刷卡搭公車10公里免費，超過10公里車資上限最多僅收費10元，將是全國最優惠公車政策，預計明年上路。

中市府補充說明，10公里免費公車政策今年編列23億元，明年編列28億元加碼推動「雙十公車」政策，增加5億元就可提升更多人搭乘公共運輸的意願，達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等4大效益。

中市府表示，目前先不排除外地民眾也享用此優惠政策，盼藉此吸引更多人到台中觀光，讓旅客更樂於停留在台中旅遊消費，提升經濟，以照顧民眾福祉為第一優先。

交通局也指出，為推廣大眾運輸，目前全台各縣市多有推出乘車優惠措施，尚無因不同國籍或身分乘客而有設限，基於鼓勵民眾使用大眾運輸、培養109年底台中捷運綠線啟用的搭乘族群、促進城市發展及提升經濟成長等目標，市府將持續滾動式檢討免費公車政策，並規劃相關套票機制，促進運量增長及相關經費有效運用，提升大眾運輸系統使用率。

臺中市政府研究發展委員會廣告

ET快訊
公司來客人！他切水果遭洗臉「看了沒胃口」　網：沒開除你真的佛
吳宗憲火大刪好友：給人家庭二度傷害　謝忻噤聲半年曝被封殺內幕
32G莉亞被誤認成小三！澄清「我很自愛」：才看不上謝和弦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北「耶誕惜食分享節」14日登場　NG蔬果變身美味濃湯

全國最優惠！中市府宣示：雙十免費公車明年上路

人口及住宅普查－創意短片競賽　桃園振聲高中奪雙金

以閱讀的力量推動環保　花蓮碧雲莊社區環保小學堂獲特優殊榮

屏縣議員黃建溢當選無效解職　同黨籍利八魁遞補上任

新北未登工廠輔導說明會　首創LINE群組24小時接案回應

因應蓮花季用水需求增　台水汰換白河裕農路管線

花蓮舊鐵道商圈年終慶　住宿送購物金遊商圈免帶現金

花蓮客庄飲食人物誌特展　5名飲食達人分享客家料理精隨

搶攻銀髪族旅遊觀光大餅　花蓮培訓專業人才提升軟實力

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

新北「耶誕惜食分享節」14日登場　NG蔬果變身美味濃湯

全國最優惠！中市府宣示：雙十免費公車明年上路

人口及住宅普查－創意短片競賽　桃園振聲高中奪雙金

以閱讀的力量推動環保　花蓮碧雲莊社區環保小學堂獲特優殊榮

屏縣議員黃建溢當選無效解職　同黨籍利八魁遞補上任

新北未登工廠輔導說明會　首創LINE群組24小時接案回應

因應蓮花季用水需求增　台水汰換白河裕農路管線

花蓮舊鐵道商圈年終慶　住宿送購物金遊商圈免帶現金

花蓮客庄飲食人物誌特展　5名飲食達人分享客家料理精隨

搶攻銀髪族旅遊觀光大餅　花蓮培訓專業人才提升軟實力

羽球年終賽／戴資穎直落二退布沙南　2016年後再度重返4強

全球首例！野外產仔大貓熊喬喬成功回捕　9月剛生雙胞胎

奶奶外出工作...家裡驚傳爆炸聲！　15歲孫女被鎖家中活活燒死

蘇格蘭民族黨預期大勝　黨魁下周將提「第二次獨立公投」

再冷還是要「露趾」！超有女人味的7大鞋款　舒淇、蔡依林都愛穿

新北「耶誕惜食分享節」14日登場　NG蔬果變身美味濃湯

25歲男跳樓砸中散步祖孫！3歲童當場慘死「嬤6天後亡」…判決結果出爐

「假裝民調卻在傳播是非」　張瀚天：提供10萬元揪出幕後黑手

Mac Pro「刨絲器」機殼設計遭批醜　蘋果工程師親上線講解背後散熱結構

丁寧剪掉10年長髮「耳下全剃光」老公嚇傻！吐菸帥T造型曝光

地方熱門新聞

三義小貨車翻覆　夫妻1脫困1命危　　

桃市府成立　友善香港小組

國寶級職人顏振發：為台灣而畫　

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

車撞國小圍牆「氣囊全彈出」

12天狂吸22.8億　Big City穩坐最狂周年慶

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

小黃司機大利多　計程車汰舊換新補助再放寬

張榮振種出超級甜哈蜜瓜　消費者紛按讚

維新黨：應收回外澳阿拉伯小白宮

中市府宣示：雙十免費公車明年上路

以健保卡遭盜騙人　員警馳赴阻止

台電強化供電設備台南化身綠能重鎮

更多熱門

相關新聞

台灣燈會規劃「好神宗教燈區」

台灣燈會規劃「好神宗教燈區」

2020台灣燈會將在台中舉行，台中市民政局有鑑於大台中宗教風貌多元，境內有佛教、道教、基督教、天主教、天帝教及藏傳佛教等多元團體，將在主展區森林園區規劃「好神宗教燈區」，邀請各宗教團體佈燈展現各自文化內涵，不僅呈現台中包容共好精神，也齊聚眾神為民眾祈福，集氣、護佑台灣。

女大生慘死　性侵犯上訴：空污害我減壽

女大生慘死　性侵犯上訴：空污害我減壽

9旬夫婦忘地址受凍　1張家族合照讓他們紅眼眶

9旬夫婦忘地址受凍　1張家族合照讓他們紅眼眶

全國最優惠公車政策　台中明年上路

全國最優惠公車政策　台中明年上路

大台南公車橘9麻嘉快線啟動上路

大台南公車橘9麻嘉快線啟動上路

關鍵字：

台中市公車雙十公車台中觀光

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面