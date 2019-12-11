9旬老夫婦「忘乖孫地址」寒風受凍　家族合照翻背後讓他們紅了眼眶

▲家族照片背後寫著地址，讓老夫婦順間紅了眼眶。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

近日天氣冷颼颼，新北市一對9旬老夫婦到林口區要前往孫子住家，但她們到了林口區文化一路一段與麗園一街口旁的公車站牌時，卻記不起詳細地址，在寒風中依偎在公車亭內避風，警方接獲通報到場，老人家仍不斷表示不用麻煩，直到員警將他們帶回派出所內，夫婦倆才在菜籃中找到一張寫著地址的家族照片，想到家人的暖心舉動，讓他們瞬間紅了眼眶。

90歲陳姓夫婦倆白髮蒼蒼，民國19年兵荒馬亂的年代彼此結識，並相依為命至今，近日晚間7時許冷風颼颼，街上人群無不縮緊脖子快步返回溫暖的家，但在林口區文化一路一段與麗園一街口旁的公車站牌，老夫婦倆卻在公車亭內避風，並未探頭查看公車是否抵達，讓一旁等公車的民眾起疑，報警請求協助。

林口警分局文化派出所警員孫浚桓與王凱翔抵達現場，果不其然有一對老夫婦待在公車站內緊緊相偎；經了解，陳老夫婦欲返回孫子的家，但一時間說不清楚完整地址，只記得附近的環境狀況，員警見老夫婦被寒風吹拂下顯得更加無助，欲邀請老夫婦一同到距離100公尺左右的文化派出所內喝茶取暖再協助返家。

陳爺爺見到員警關心，卻委婉表示不用麻煩警方，強調孫子的家就在不遠處，老奶奶也說已打電話給女兒來接他們回家，但眼尖的員警卻發現老奶奶是在故作鎮定，實際上並未連繫上女兒，暖心的員警立即連繫所內同仁開巡邏車過來協助。

陳老夫婦喝完暖呼呼的茶，開始描述記憶中孫子住家附近的環境，員警同時也憑藉對轄區概況的了解，打開GOOGLE街景圖一一核對，經過20分鐘比對只能確認住在林口世大運選手村社會住宅內，但社會宅分為4區共2500戶範圍仍甚廣，於是請老夫婦找找身邊是否還有線索可以提供。

經老夫婦東翻西找後發現，原來貼心的家屬以將其地址護備好連同家族合照放在菜籃子裡，老夫婦拿起相片及地址頓時紅了眼眶、笑了起來，員警隨後將老夫婦帶往世大運選手村服務中心，並連繫其家屬開門迎接，讓家屬大讚警方暖心舉動。

▼員警攙扶老夫婦返回林口孫子住處。（圖／記者陳豐德翻攝）



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