全台最優惠的「雙十公車」明年上路　盧秀燕：外縣市也享有

▲盧秀燕宣布雙十公車政策明年上路。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸，台中市政府力推「雙十公車」政策，市長盧秀燕6日宣布，雙十公車明年上路，民眾刷卡搭公車不只10公里內免費，超過10公里的車資，將由原本最多收取60元降到僅10元，此公車政策將是全國最優惠，此外，別縣市民眾亦能享有此優惠，以達到節能減碳、改善空汙及吸引觀光客等效益。

台中市議會今天進行市政總質詢，市議員陳政顯、張玉嬿、謝志忠關心市府「雙十公車」的相關政策規劃。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，雙十公車政策是她的政見，也是明年最重大的交通政策，過去台中市推動「公車8公里免費」或目前的「公車10公里免費」，對於短程搭乘或市區民眾有利，但對於長程通學、通勤，或居住在偏遠地區的民眾，超過10公里仍須收費，因此市府在不影響財政情況下，規劃實施「雙十公車吃到飽」，不僅維持目前民眾刷卡搭公車10公里免費，超過10公里車資上限最多僅收費10元，將是全國最優惠公車政策。

盧秀燕補充說，10公里免費公車政策今年編列23億元，明年增加到28億元，加碼推動「雙十公車」政策，可提升更多人搭乘公共運輸的意願，達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等4大效益。

至於議員詢問「雙十公車」政策優惠對象僅限台中市民，對於外縣市民眾建議改用觀光套票方式，對此，盧表示，目前先不排除外地民眾，期盼藉此吸引更多人到台中觀光，讓旅客更樂於停留在台中旅遊消費，提升經濟。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來