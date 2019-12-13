只開前門下車「貼心原因」被譙爆…司機忍住不語！正義妹1句：沒有人敢回話

▲阿嬤抱怨，「很麻煩又要走到前面！」（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

為了乘客安全，公車司機需停在站內線，才能開啟車門！不過，一名女網友傻眼直擊，車上阿嬤不明就裡，狂罵司機只開前門下車，讓她們還要多走幾步路。不滿司機的貼心用意被扭曲，原PO氣得在車內吼一句「那邊沒有護欄，出去就大馬路，是想被撞死嗎？」阿嬤們一聽立刻惦惦閉嘴。

「這年頭公車司機真可憐！」一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，某天公車抵達某站牌，礙於「後門下車的地方剛好不在停靠站內，公車道又不在馬路邊，在路中間」，為了安全起見，司機只開啟前門，要求乘客統一走到前方下車。

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好心被雷親，結果惹來阿嬤們劈哩啪啦狂罵，某一位長輩狂碎念「很麻煩又要走到前面」，另一位幫答腔，「對啊！為什麼不能後門下車？」犀利嗓音傳遍車內，原PO往駕駛座望了一眼，「（司機）只是默默地看了一下又專心開車，看著年紀跟我爸差不多的司機」，頓時一陣鼻酸湧上心頭。

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▲原PO被封為正義妹！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

負能量爆棚的原PO決定站出來，用宏亮嗓門大喊一句，「那邊沒有護欄，出去就大馬路，是想被撞死嗎？」車內瞬間安靜無聲，氣氛顯得有些尷尬，原PO沾沾自喜心想，「這時卻沒有半個人敢回我話。」

對此，原PO替駕駛們發聲，「這工作要長期坐著，不能喝水因為怕上廁所，很多司機膀胱都出了問題，壓力很大，因為他承擔著車上所有人的安危，薪水也不高，幾乎都只有年紀大的伯伯願意，感覺要大家換個角度用同理心思考，似乎很難…」

▲網友刷一排讚！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，網友讚爆回應，「我爸爸也是公車司機，很感謝妳，社會上還是有妳這樣貼心的美女」、「我是支持就算很危險還是要開後門的，畢竟那些妖孽還是早早讓天收了好！這社會才得以安寧」、「好人難當，一些人講，很多人跟風，出事還是司機大哥，所以司機大哥忍耐，裝沒聽到，也是要乘客安全」、「公車司機真的不好當…路邊違停多要閃、很多小車愛鑽縫隙，公車司機要注意的地方超級多，這工作很容易精神衰退啊」。

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