天九牌賭場輸贏很大！備點鈔機防偽　賭客秀千元紙鈔折的「必勝小財神」

▲桃園警分局13日凌晨在轄區透天民宅查獲天九牌職業賭場，起出點鈔機、帳冊與賭資共計259萬餘元等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局日前接獲線報指稱轄區內有流動性職業賭場，位於市區某透天民宅夜間出入份子複雜，警方監控多時於13日凌晨收網，集結數十名警力攻堅連續破獲兩道鐵門後查獲天九牌職業賭場，賭場將賭資丟至隔鄰屋頂企圖掩滅證據但仍被查獲，清點後賭資多達259萬餘元、賭客65人，其中多數賭客具有黑幫背景，警方懷疑賭場是黑幫賴以為生金流，全案依賭博罪、社維法移送偵辦。

▲桃園警分局13日凌晨在轄區透天民宅查獲天九牌職業賭場，女警整理點鈔機、帳冊、抽頭金與賭資等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

警方調查，為淨化選前治安，桃園警分局執行「威力掃蕩專案」，針對轄區黑幫賴以維生職業賭場查緝，13日凌晨0時許，桃警偵查隊、龍安與中路派出所約廿餘名警力在桃園區文中路某透天民宅攻堅，賭場位於民宅3樓，且中間有2道鐵門防堵，賭場發現警方攻堅拒不開門，警力攻破鐵門進入3樓房間，但賭桌上並未發現賭資等證物，結果在隔鄰屋頂發現好幾大包現金與賭具等證物。

▲桃園警分局13日凌晨在轄區透天民宅查獲天九牌職業賭場，其中賭客身上查出以千元大鈔折成小財神，據稱可帶來財運。（圖／記者沈繼昌攝）

員警清點後包括有點鈔機、骰子、天九牌一付、抽頭金與賭資共259萬餘元等證物，其中還在賭客身上查獲一張以千元大鈔疊成的小財神，賭客聲稱可以帶來財運，賭場27歲李姓負責人、39歲的賴姓荷官與賭客63人。

桃警副分局長曾瑛竣表示，景福派出所所長簡國峻接獲文中路某透天民宅出入份子複雜，疑似經營職業賭場，經反映陳報情資掌握可能是黑幫經營職業賭場，監控多日後攻堅查獲，賭客中有多人具有天道盟與小南門幫派背景，警方高度懷疑職業賭場是黑幫賴以為生的金流來源，全案依賭博罪及社會秩序維護法偵辦，警方選前將持續強力掃蕩不法，以維持治安平穩，絕不容許任何違法情事介入影響選情。

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