小三說？　張善政：那是周玉蔻說的！真是天方夜譚

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨副總統參選人張善政12日為桃園立委輔選站台，針對謝長廷在臉書發言內容時指出，「謝長廷的話不重要，不要理他」，網軍的重點是幫蔡英文做什麼事，謝長廷講東講西就是幫忙蔡英文轉移焦點；至於被爆料說有小三一事，張善政則駁斥，這是上周玉蔻廣播節目她所說的，他只是笑一笑，怎麼可能說自己有小三，根本是天方夜譚。

▲國民黨提名副總統參選人張善政12日為立委參選人吳志揚輔選時受訪，針對謝長廷臉書發言內容，直呼是幫蔡英文轉移焦點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

駐日代表謝長廷12日在臉書貼文，針對國民黨副總統候選人張善政提及，立法院要其回來報告而他卻不理會，他要張善政舉出要他回來的具體日期一事說明，張善政12日上午到桃園市大園區與立委參選人吳志揚參訪大賀農場「與青農有約」活動時接受媒體聯訪時指出，「謝長廷的話不重要」、「根本不想理他」，網軍的重點在於蔡英文利用網軍做了什麼事，從打擊賴清德開始，到現在選舉為她做什麼事，謝長廷講東講西，目的就是要幫蔡英文移轉焦點，大家不用在意謝長廷講了什麼事好嗎？

另外，媒體還詢問張善政上午參加廣播節目，事後說出有人爆料張善政有小三這件事，張善政則駁斥，這是主持人周玉蔻所說的，他只是笑一笑，他自己怎麼可能說自己有小三，這是開玩笑的事情，根本是天方夜譚。

至於有媒體詢問對於明年奧運棒球，中華隊將參加6搶1看法，張善政說，當然是寄予厚望，一定為中華隊加油，未來的體育改革，吳志揚委員也是重要顧問，從政府組織架構把體育署從教育部獨立出來成立體育部，到鼓勵運動產業發展，鼓勵民眾多關注職業賽事，讓職業體育起飛。

▲國民黨提名副總統參選人張善政12日為立委參選人萬美玲輔選時，質疑蔡政英文沒生過小孩，不知道當家長的心。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政中午還出席桃園區立委參選人萬美玲「新住民午餐約會」，針對新住民健保議題時認為，新住民來台半年內若懷孕就應給健保保障，但蔡英文卻說：「雖然沒有健保，但有產檢補助」，因為她沒生過小孩，不知家長擔憂下一代健康的心情。

▲國民黨提名副總統參選人張善政12日參加立委參選人萬美玲「新住民午餐約會」，與新住民共同享用午餐。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政以自己為例，妻子懷孕時，曾問過醫師一個笨問題，「小孩會不會只有9隻手指頭？」，因家長會擔心小孩的健康，蔡英文沒有結過婚，沒有結婚不是罪過，但她因沒生過小孩，不知道家長的心，家長不是在乎產檢費用，而是在乎產檢出小孩健康有問題時，後續處理的醫療照顧等問題。

至於大陸籍新住民要來台居住6年才能拿到身分證、非大陸籍的新住民只要4年，張善政質疑，「難道因為陸籍的就會當間諜嗎？」大陸籍應與非中國籍新住民一視同仁才對。

張善政強調，新住民來到台灣定居，應由政府輔導學習專長或安排就業，找到喜歡的工作才能發揮專長，在台灣定居後除了相夫教子外，讓台灣也成為新住民的家，但若讓蔡英文未來四年繼續當選，這是絕對不可能的事。

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