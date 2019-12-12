　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小三說？　張善政：那是周玉蔻說的！真是天方夜譚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨副總統參選人張善政12日為桃園立委輔選站台，針對謝長廷在臉書發言內容時指出，「謝長廷的話不重要，不要理他」，網軍的重點是幫蔡英文做什麼事，謝長廷講東講西就是幫忙蔡英文轉移焦點；至於被爆料說有小三一事，張善政則駁斥，這是上周玉蔻廣播節目她所說的，他只是笑一笑，怎麼可能說自己有小三，根本是天方夜譚。

▲國民黨提名副總統參選人張善政12日為立委參選人吳志揚輔選時受訪，針對謝長廷臉書發言內容，直呼是幫蔡英文轉移焦點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨提名副總統參選人張善政12日為立委參選人吳志揚輔選時受訪，針對謝長廷臉書發言內容，直呼是幫蔡英文轉移焦點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

駐日代表謝長廷12日在臉書貼文，針對國民黨副總統候選人張善政提及，立法院要其回來報告而他卻不理會，他要張善政舉出要他回來的具體日期一事說明，張善政12日上午到桃園市大園區與立委參選人吳志揚參訪大賀農場「與青農有約」活動時接受媒體聯訪時指出，「謝長廷的話不重要」、「根本不想理他」，網軍的重點在於蔡英文利用網軍做了什麼事，從打擊賴清德開始，到現在選舉為她做什麼事，謝長廷講東講西，目的就是要幫蔡英文移轉焦點，大家不用在意謝長廷講了什麼事好嗎？

另外，媒體還詢問張善政上午參加廣播節目，事後說出有人爆料張善政有小三這件事，張善政則駁斥，這是主持人周玉蔻所說的，他只是笑一笑，他自己怎麼可能說自己有小三，這是開玩笑的事情，根本是天方夜譚。

至於有媒體詢問對於明年奧運棒球，中華隊將參加6搶1看法，張善政說，當然是寄予厚望，一定為中華隊加油，未來的體育改革，吳志揚委員也是重要顧問，從政府組織架構把體育署從教育部獨立出來成立體育部，到鼓勵運動產業發展，鼓勵民眾多關注職業賽事，讓職業體育起飛。

▲國民黨提名副總統參選人張善政12日為立委參選人萬美玲輔選時，質疑蔡政英文沒生過小孩，不知道當家長的心。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨提名副總統參選人張善政12日為立委參選人萬美玲輔選時，質疑蔡政英文沒生過小孩，不知道當家長的心。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政中午還出席桃園區立委參選人萬美玲「新住民午餐約會」，針對新住民健保議題時認為，新住民來台半年內若懷孕就應給健保保障，但蔡英文卻說：「雖然沒有健保，但有產檢補助」，因為她沒生過小孩，不知家長擔憂下一代健康的心情。

▲國民黨提名副總統參選人張善政12日參加立委參選人萬美玲「新住民午餐約會」，與新住民共同享用午餐。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨提名副總統參選人張善政12日參加立委參選人萬美玲「新住民午餐約會」，與新住民共同享用午餐。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政以自己為例，妻子懷孕時，曾問過醫師一個笨問題，「小孩會不會只有9隻手指頭？」，因家長會擔心小孩的健康，蔡英文沒有結過婚，沒有結婚不是罪過，但她因沒生過小孩，不知道家長的心，家長不是在乎產檢費用，而是在乎產檢出小孩健康有問題時，後續處理的醫療照顧等問題。

至於大陸籍新住民要來台居住6年才能拿到身分證、非大陸籍的新住民只要4年，張善政質疑，「難道因為陸籍的就會當間諜嗎？」大陸籍應與非中國籍新住民一視同仁才對。

張善政強調，新住民來到台灣定居，應由政府輔導學習專長或安排就業，找到喜歡的工作才能發揮專長，在台灣定居後除了相夫教子外，讓台灣也成為新住民的家，但若讓蔡英文未來四年繼續當選，這是絕對不可能的事。

►岳母生日！女婿不能只請吃飯

【更多新聞】

►華航企業工會控市府拖延勞資爭議調解　市府：依法要求補正資料

►桃機二航廈工程弊案　前工程處長林文楨等15人起訴

►女膨風「我老爸是蓋大樓的」炫富　詐騙女網友購買30萬元點數

ET快訊
直播／遠航無預警宣布12/13停業　民航局召開記者會說明
「不負責任！」合庫怒斥遠航　放貸「曝險」22億元急尋張綱維出
遠航停業早有跡象！知情人士爆：董事長張綱維2周前就失聯
韋汝替遠航董事長未婚生子！他月付15萬贍養費卻「愛上自家空姐
遠航停業旅客急問退票！失業地勤面露無奈　與民眾溝通過程火爆
遠航突倒閉！1024名員工過年前慘遭解雇　勞動部司長說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政稱蔡韓賭盤已呈PK盤　民進黨團轟：包庇犯罪救選情

陳其邁親筆信曝光！給台灣：民主與進步是我們對妳的承諾

「愛情摩天輪」設計圖曝光！進度停擺交通部　高市府怨：卡韓

小三說？　張善政：那是周玉蔻說的！真是天方夜譚

太珍貴了！「手工畫」看板在蔡英文台南競總　國寶職人顏振發一筆筆繪出

韓國瑜成遠航停飛受災戶　13日飛金門班機被卡到

賴清德為張銘祐四度站台　 批羅明才「只考慮到自己的未來」

韓國瑜張嘉郡聯合競選總部成立　韓國瑜：手臂彎內不彎出

韓國瑜拒外縣市人參加罷韓遊行　陳其邁酸怕東怕西：憲法保障集會遊行權

勞動局最快明天赴遠航勞檢　賴香伶：將協助千名員工組織自救會

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

張善政稱蔡韓賭盤已呈PK盤　民進黨團轟：包庇犯罪救選情

陳其邁親筆信曝光！給台灣：民主與進步是我們對妳的承諾

「愛情摩天輪」設計圖曝光！進度停擺交通部　高市府怨：卡韓

小三說？　張善政：那是周玉蔻說的！真是天方夜譚

太珍貴了！「手工畫」看板在蔡英文台南競總　國寶職人顏振發一筆筆繪出

韓國瑜成遠航停飛受災戶　13日飛金門班機被卡到

賴清德為張銘祐四度站台　 批羅明才「只考慮到自己的未來」

韓國瑜張嘉郡聯合競選總部成立　韓國瑜：手臂彎內不彎出

韓國瑜拒外縣市人參加罷韓遊行　陳其邁酸怕東怕西：憲法保障集會遊行權

勞動局最快明天赴遠航勞檢　賴香伶：將協助千名員工組織自救會

快訊／南山代理董座尹崇堯人事案駁回　金管會要求重找新人選

宜蘭鴨產業食農教育扎根　首站選定三星國小

宜蘭黃金醃蘿蔔初體驗　蘇澳鎮長林明哲邀您品嘗頂寮蘿蔔好滋味！

「泥巴叔叔」每看必哭！朱宗慶打擊樂團歲末壓軸　苗栗巡演最終站

快訊／無預警停業！遠航高層鞠躬致歉：早上就聯繫不到張綱維

羽球年終賽／戴資穎逆轉退依瑟儂　首勝開張挺進4強還有機會

張善政稱蔡韓賭盤已呈PK盤　民進黨團轟：包庇犯罪救選情

YouTube再修社群規範　遏止平台騷擾行為、違者最重被終止頻道

大專棒聯／中信8上失誤奉送4分　大同6比2退中信率先逃過降級

國內首家「文化科技種子基金」成立　施振榮再披戰袍任「科文双融」董事長

斯文變態狼手撫摸女乘客臉頰　民眾乾咳制止仍裝沒事吃豆腐

政治熱門新聞

陳玉珍再住一般病房　金門醫院說話了

童仲彥創新政黨金色力量　強打推動性專區

謝龍介：台南立委突破1席　韓國瑜就當選

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

批蔡英文上班跑選舉　孫大千轟：中華民國還有總統？

ET民調／分裂投票　韓國瑜最危險

自由時報民調／蔡53.12％、韓15.47％

賴品妤民調只落後3%？　地方人士：假民調

小英幕僚：韓拖時間讓辯論泡湯　把責任賴蔡頭上

蔡贏韓450萬票？李佳芬：一個笑話

從政理念遭質疑　小燈泡媽PO與馬英九影片

專訪高虹安／那天被郭董關禁閉30分鐘

韓國瑜嗆罷韓遊行　尹立5點回應：裝可憐

賴香伶：要對張綱維限制出境

更多熱門

相關新聞

張善政：「蓋牌前」民調只差蔡5%

張善政：「蓋牌前」民調只差蔡5%

2020大選倒數30天，自從國民黨總統候選人韓國瑜喊出民調「唯一支持蔡英文」後，民調開始出現變化，國民黨副總統候選人張善政12日在廣播節目受訪時，透露在民調蓋牌前，韓國瑜陣營也有做民調，與蔡英文差距在5%內，賭盤如今也呈PK盤，他相信跟韓國瑜會贏得選舉，明年一月見真章。

外傳有「小三」　張善政大笑：歡迎檢舉！

外傳有「小三」　張善政大笑：歡迎檢舉！

張善政：蔡英文執政「只有壞事沒有好事」

張善政：蔡英文執政「只有壞事沒有好事」

謝長廷嘆「累了」　王淺秋：個人造業個人擔

謝長廷嘆「累了」　王淺秋：個人造業個人擔

謝長廷：做外交辛苦　還要處理謀殺人格謠言

謝長廷：做外交辛苦　還要處理謀殺人格謠言

關鍵字：

張善政吳志揚萬美玲謝長廷轉移焦點駁斥小三說

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面