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三重通訊行藏賭場！娃娃機店當出入口　21警衝入抓25賭客扣33萬賭資

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記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局掌握流動天九牌賭場轉戰三重，經多日探查，發現賭場以手機通訊行為掩護，隔壁夾娃娃機店作為進出入口，還在前後巷口佈設監視器，警方派員假裝夾娃娃客人，衝入逮捕負責人及5名工作人員、25名賭客、賭資、抽頭金，訊後分別依賭博罪及社維法送辦。

▼以娃娃機店當賭客出入口 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼天九牌賭場藏在通訊行，旁邊娃娃機店當出入口，警方衝入逮捕負責人及賭客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，日前接獲線報，指稱有一處天九牌流動賭場，流竄在北市萬華、大同區，近日跑到三重區開局設賭；三重警分局經過連日埋伏探查，鎖定長榮路上一家手機通訊行，懷疑賭場隱藏其中，以隔壁的夾娃娃機店作為出入口，前後巷口設監視器作為監控。

▲▼天九牌賭場藏在通訊行，旁邊娃娃機店當出入口，警方衝入逮捕負責人及賭客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲天九牌賭場藏在通訊行。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼天九牌賭場藏在通訊行，旁邊娃娃機店當出入口，警方衝入逮捕負責人及賭客 。（圖／記者陳以昇翻攝）12日凌晨3時許，警方21名警力在附近埋伏，一警佯裝客人進入夾娃娃機店消費，還說出進賭場通關密語「夾娃娃」，準備入場時，壓制入口工作人員，眾警一舉衝入賭場，逮捕陳姓負責人及5名工作人員，現場賭客25人。現場起獲賭具、抽頭金6萬多元、賭資33萬多元等物，訊後分別依賭博罪及社會秩序維護法送辦。

生火了！連我媽都用到發光

▼警方衝入逮捕負責人及賭客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼天九牌賭場藏在通訊行，旁邊娃娃機店當出入口，警方衝入逮捕負責人及賭客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方查扣賭具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼天九牌賭場藏在通訊行，旁邊娃娃機店當出入口，警方衝入逮捕負責人及賭客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼賭場在巷口裝監視器監控 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼天九牌賭場藏在通訊行，旁邊娃娃機店當出入口，警方衝入逮捕負責人及賭客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方清點賭資 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼天九牌賭場藏在通訊行，旁邊娃娃機店當出入口，警方衝入逮捕負責人及賭客 。（圖／記者陳以昇翻攝）
 

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通訊行娃娃機店天九牌賭場

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