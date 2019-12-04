　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃警查獲行動軍火庫　通緝犯私藏8把改造槍枝彈藥與毒品

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市警局中壢警分局3日查獲倪姓通緝犯，私藏8改造槍彈與毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢警分局3日查獲倪姓通緝犯，私藏8改造槍彈與毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局淨化選前治安與打擊黑槍，日前掌握倪姓通緝擁槍自重，並涉嫌販毒與槍枝買賣，3日在中壢區環中東路停車場逮捕到案，並起出8把各式改造手槍、槍管、子彈半成品與毒品等證物，全案依違反槍砲彈藥與毒品管制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

中壢警分局日前接獲情資，35歲的倪姓通緝犯攜帶大批槍械，涉嫌販售毒品牟利，經長期佈線追查，3日在中壢區環中東路某停車場發現倪嫌，專案小組遂發動包夾順利逮捕倪男到案。

▲桃園市警局中壢警分局3日在中壢區環中東路某停車場查獲倪姓通緝擁有大批槍彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢警分局3日在中壢區環中東路某停車場查獲倪姓通緝擁有大批槍彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組在倪嫌車上起出金牛座改造手槍2把、彈匣5個、掌心雷改造手槍2把、九0改造手槍半成品2把、改造空氣手槍2把、槍管4支、彈殼110發、改造子彈半成品11顆、土製爆裂物2個、彈丸、底火二包、改槍槍械工具一批，海洛英 77公克、安非他命48公克與吸食器2具等證物，經偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制、毒品危害防制條例等罪嫌將倪移送桃檢偵辦。

中壢分局分局長劉印宮表示，距離2020總統大選季立委選舉不到40天，警方正擴大防範黑槍、毒品與賄選情事在轄區發生，也將持續淨化轄區治安，不容許任何暴力幫派、槍毒與賄選等情事影響選前秩序。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►桃園翁外出購藥「失聯63小時」　工地大樓尋獲全身虛脫

►睡夢中「和女友衝刺」　醒來「下面溼熱」…驚見男髮型師浴室漱口

►妙齡女火車上熟睡…色狼摸奶一次不夠　「解開扣子摸個爽」鄰座客報警活逮

ET快訊
市內電話沒用乾脆取消？網曝「關鍵時刻」很好用：千萬別停
正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉」！左半球差點掉出...網全暴動了
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

散布不實訊息批評蔡英文私菸案　網友送辦…法判無罪：非故意捏造　

桃警查獲行動軍火庫　通緝犯私藏8把改造槍枝彈藥與毒品

「亂判害死一條人命」她跨坐地檢署對面的6樓女兒牆　即將跳下逼檢察官面對

財報「爛到骨子裡」　3嫌誆投資人買未上市股！黑心賺走8千萬

賓士1小時連撞2車右前輪剩輪圈　駕駛丟包「五木區」還找代駕

老公「擁19歲嫩小三」躺床！人妻開門一看抓狂　拿水果刀刺她肚子

辣人妻與21歲弟「激情交疊」...老公見嫩10歲小王秒爆氣！6翻拍照曝姦情

快訊／信義區永吉路「民宅起火」！巷弄搶救困難　消防急佈水線撲滅中

過期五穀雜糧「除蟲、燻藥」重包再賣　黑心商人連9年鋪貨量販店完售

高中妹捷運手扶梯遭尾隨！他「看到制服凍未條」秒伸狼爪　監視器全拍下

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

散布不實訊息批評蔡英文私菸案　網友送辦…法判無罪：非故意捏造　

桃警查獲行動軍火庫　通緝犯私藏8把改造槍枝彈藥與毒品

「亂判害死一條人命」她跨坐地檢署對面的6樓女兒牆　即將跳下逼檢察官面對

財報「爛到骨子裡」　3嫌誆投資人買未上市股！黑心賺走8千萬

賓士1小時連撞2車右前輪剩輪圈　駕駛丟包「五木區」還找代駕

老公「擁19歲嫩小三」躺床！人妻開門一看抓狂　拿水果刀刺她肚子

辣人妻與21歲弟「激情交疊」...老公見嫩10歲小王秒爆氣！6翻拍照曝姦情

快訊／信義區永吉路「民宅起火」！巷弄搶救困難　消防急佈水線撲滅中

過期五穀雜糧「除蟲、燻藥」重包再賣　黑心商人連9年鋪貨量販店完售

高中妹捷運手扶梯遭尾隨！他「看到制服凍未條」秒伸狼爪　監視器全拍下

MAMA／志效突消失「領獎只見7人上台」　粉絲淚等2hrs：安心了

影／小資族利用乖離率投資法　買ETF投報率達30%

寬悦花園酒店《聖誕點燈》　送暖社福團體

戰神挨告了！黃國昌指屏縣議會刪周碧雲養雞場影片　議會告誹謗

紙風車來嘉義　陳明文化身魔法師推婦幼關懷

農村雜糧化身超唰嘴零食　搭配質感保溫瓶年輕族群搶購

酒鬼們衝！CLUB MONACO變「紅棗威士忌」東區必喝只賣17天

華為Mate 30 Pro、WATCH GT 2取消上市！　已預購花粉可全額退款

楊蕙如就是蔡英文網軍？　賴清德：初選的紛擾已經過去

范冰冰現身機場「挺大凸肚」　無名指戴閃戒一撩髮網驚呆！

社會熱門新聞

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

老婆面前倒下！台南暖警「不菸不酒」突趴桌上猝逝

外送員車禍竟急call完成訂單　他嘆：是死命必達嗎

色狼列車上摸乳　列車長報警逮人

她車上遭強壓晃動提告！男喊：是她自己翹高屁股

女工程師戀上高富帥　狂撒590萬結局好慘

拐妹子「不穿雨衣」激戰！她：像鬼對我笑

台南警界「3C高手」猝逝！同事：他冷天還穿短袖

前晚跑完蘇花　重機保險員隔日自摔遭輾身亡

男子酒後為男顧客口交 男提告處緩刑4年

共諜抓到了！中校軍中洗腦：共軍犯台馬上投降

從廁所激戰到走廊　他帶嫩女友狂野4次

新北魔鬼師　家長觀課直接暴怒「囚禁30童」

真理褲軟Q妹　遭逮哭哭成「軟腳妹」

更多熱門

相關新聞

賓士撞警車　原來駕駛是通緝犯

賓士撞警車　原來駕駛是通緝犯

高雄新興區3日凌晨發生車輛拒檢衝撞警車事件，一輛被車迷俗稱為「大水牛」的賓士S-Class，在和平路與六合路口違規右轉被警方攔下，起先假意配合調查，再伺機衝撞警車後逃逸，警方清晨將人逮住後，發現原來是名通緝犯。

台南酒店妹整排坐好！警怒：無限期臨檢

台南酒店妹整排坐好！警怒：無限期臨檢

桃警破獲制式長短槍　威力強大警自嘆不如

桃警破獲制式長短槍　威力強大警自嘆不如

台南警深夜強力臨檢八大行業

台南警深夜強力臨檢八大行業

通緝犯載七辣　遭圍捕自撞狂奔20m

通緝犯載七辣　遭圍捕自撞狂奔20m

關鍵字：

桃警通緝犯私藏8把改造手槍毒品與彈藥

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

泰簽政策急轉彎取消財力證明

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面