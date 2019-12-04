桃警查獲行動軍火庫　通緝犯私藏8把改造槍枝彈藥與毒品

▲桃園市警局中壢警分局3日查獲倪姓通緝犯，私藏8改造槍彈與毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局淨化選前治安與打擊黑槍，日前掌握倪姓通緝擁槍自重，並涉嫌販毒與槍枝買賣，3日在中壢區環中東路停車場逮捕到案，並起出8把各式改造手槍、槍管、子彈半成品與毒品等證物，全案依違反槍砲彈藥與毒品管制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

中壢警分局日前接獲情資，35歲的倪姓通緝犯攜帶大批槍械，涉嫌販售毒品牟利，經長期佈線追查，3日在中壢區環中東路某停車場發現倪嫌，專案小組遂發動包夾順利逮捕倪男到案。

▲桃園市警局中壢警分局3日在中壢區環中東路某停車場查獲倪姓通緝擁有大批槍彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組在倪嫌車上起出金牛座改造手槍2把、彈匣5個、掌心雷改造手槍2把、九0改造手槍半成品2把、改造空氣手槍2把、槍管4支、彈殼110發、改造子彈半成品11顆、土製爆裂物2個、彈丸、底火二包、改槍槍械工具一批，海洛英 77公克、安非他命48公克與吸食器2具等證物，經偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制、毒品危害防制條例等罪嫌將倪移送桃檢偵辦。

中壢分局分局長劉印宮表示，距離2020總統大選季立委選舉不到40天，警方正擴大防範黑槍、毒品與賄選情事在轄區發生，也將持續淨化轄區治安，不容許任何暴力幫派、槍毒與賄選等情事影響選前秩序。

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