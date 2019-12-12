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131公斤胖里長3年減重48公斤　長庚推社區健康廣獲好評

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▲林口長庚醫院推動「社區健康促進方案」有成，11日舉辦成果發表會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林口長庚醫院推動「社區健康促進方案」有成，11日舉辦成果發表會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

林口長庚醫院長期投入社會公益，關懷照顧在地鄉親健康，11日舉辦「社區健康促進成果發表會～閃亮全龜山、健康作伙來」活動，其中長庚里里長林俊源現身說法，從131公斤胖里長經過3年後成功減重48公斤成為83公斤帥哥，不但精神變清爽，身材更令人稱羨，體脂肪與血壓都變得更健康，他號召里民大家一起來。

林口長庚醫院位於桃園市龜山區與新北市林口區交界，從2011年起與桃園市龜山區鄰近4里共同推動各項健康促進方案，今年已拓展至龜山全區32里共同加入，11日舉辦「社區健康促進成果發表會～閃亮全龜山、健康作伙來」活動，邀請龜山區32里里民分享年度推動健康促進成果。

▲林口長庚醫院推動「社區健康促進方案」有成，長庚里長林俊源3年前體重高達131公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林口長庚醫院推動「社區健康促進方案」有成，長庚里長林俊源3年前體重高達131公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

長庚里里長林俊源分享自己減重心得，他說，加入社區健康促進計畫後，每天督促自己身體力行，透過改變飲食、運動與生活習慣改變，3年來體重一路從131公斤減至83公斤，足足減少48公斤接近一個成年人體重，他的體脂肪也從原先的39%下降至23%，血壓也獲得明顯改善，透過減重讓他找回自信，除讓精神、身材變好，更獲得寶貴健康，自己不再是胖里長了。

▲林口長庚醫院推動「社區健康促進方案」，長庚里長林俊源3年後體重成功降至83公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林口長庚醫院推動「社區健康促進方案」，長庚里長林俊源3年後體重成功降至83公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

長庚科技大學高齡暨健康照護管理系所所長張淑紅研究發現，體重過重或肥胖者容易罹患代謝症候群，但只要透過飲食與運動，代謝症候群高危險群會有明顯改變，在生化指數包括體重、腰圍、收縮壓、舒張壓、飯前血糖、BMI等，也會有明顯進步。

2019年在龜山全區所有里長共同努力下，龜山區共計辦理完成429場社區健康守護站，服務28559人次，辦理17場大型健走活動，共有10017人次參與，辦理84場社區健康衛教講座，透過問卷調查顯示，民眾滿意度高達95%以上，長庚醫院未來將依據民眾需求，將規劃辦理更多健康講座與運動課程。

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