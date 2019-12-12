快訊／桃機二期航廈工程弊案　主嫌林文楨遭裁定收押禁見

▲桃園地檢署偵辦桃園機場第二航廈工程弊案，主嫌林文楨偵結依貪汙罪嫌起訴移審桃園地院，地院晚間審訊後裁定羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署偵辦桃機第二航廈工程弊案，前工程處長林文楨等人涉嫌於2017年至2018年間，趁規畫與督導桃園機場第二航廈擴建工程案向承包商索賄，檢方偵查終結依貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌將林文楨等15人提起公訴並移審地院，地院晚間審訊後以林文楨僅坦承部分犯行，對收回扣仍矢口否認，考量其嫌疑重大、犯最輕5年以上重罪且有逃亡、串供之虞，裁定羈押禁見。

據檢方起訴指稱，桃機第二航廈於2015年擴建初期，因出現漏水問題遭桃機內部人員質疑施工品質有瑕疵，時任工程處長58歲的林文禎、45歲的吳姓工程師遭檢舉，桃檢於今年8月指揮上百名調查人員同步搜索，查出2017年至2018年至少有5件標案可疑，林涉嫌洩漏底價、變更預算與浮報工程價格圖利特定廠商。

檢方今天移審地院，地院法官晚間開庭，林僅坦承部分犯行，對收取回扣部分依舊矢口否認，法官考量林涉嫌重大，且犯最輕5年以上重罪，恐有逃亡、串供之虞，考量林身為工程處長，明知桃機是國家重要飛機起降場所，竟以職務之便向包商收回扣，惡性重大，審訊後裁定羈押禁見。

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