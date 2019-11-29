台中摩鐵破獲男持有槍毒　起出火力強大的霰彈槍及達姆彈

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警分局淨化選前治安，日前掌握50歲鄭姓男子持有制式長短槍枝擁槍自重，專案小組28日南下台中市西屯區某汽車旅館，拂曉攻堅逮捕睡夢中的鄭男到案，現場起出霰彈槍長槍與貝瑞塔手槍等制式槍枝、安非他命毒品等證據外，另起出國際禁用高殺傷力之達姆彈，火力之強大連警方都自嘆不如，全案已由專案小組擴大偵辦中。

▲桃園市警局平鎮警分局28日南下台中查獲鄭姓男子持有威力強大制式長短槍枝，以及罕見達姆彈與安毒等證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局平鎮警分局28日南下台中查獲鄭姓男子持有威力強大制式長短槍枝與毒品，局長陳國進（右）到警局了解。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據平鎮分局分局長李建民指出，距離2020年總統大選暨立委選舉僅1個半月，為淨化選前治安，遏止黑幫趁機介入選舉，桃園市警局通令全市各警察機關，啟動淨化選前治安勤務，針對暴力幫派、槍毒與賄選等違法行為全面防堵查緝，日前接獲情資顯示，鄭姓男子持有威力強大長短槍枝，平日擁槍自重，警方掌握情資成立專案小組全力追緝。



▲桃園市警局平鎮警分局28日跨區至台中查獲鄭姓男子持有威力強大制式霰彈槍長槍與貝瑞塔手槍，訊後將鄭男移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經專案小組查出，鄭男活躍在台中、彰化一帶，平日擁槍自重，但生性謹慎狡詐居無定所，警方多次跟蹤都遭脫逃，28日凌晨專案小組接獲鄭男在彰化縣鹿港、溪湖一帶線報，立即南下查出鄭男投宿在台中市西屯區某家汽車旅館躲藏，專案小組拂曉破門進入壓制鄭男，不費一槍一彈順利緝捕鄭男到案。



▲桃園市警局平鎮警方查獲鄭姓男子持有制式霰彈長槍，威力之大連警方都自嘆不如。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方現場清查鄭男隨身物品時，發現鄭男隨身包包中竟有制式貝瑞塔手槍與制式霰彈長槍各1把，90子彈與霰彈各10發、安非他命與吸食器等，其中驚見具有高殺傷力的達姆彈5發，子彈均已上膛，還好鄭男並未持槍抵拒捕，否則後果難以想像。



桃園市警局局長陳國進獲知破獲後，趕往平鎮分局慰問有功人員，嘉勉警察同仁在選前迅速破案；警方偵訊鄭男發現，疑似為販槍集團成員，除將鄭男依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例送辦，將追查槍枝、毒品來源與有無涉及其他刑事案件。

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