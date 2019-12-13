　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東森購物是你的最佳夥伴　東森購物電視商品事業部執行長彭鴻珷

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼東森登峰雲東森購物2（圖／ETtoday）

進入東森集團即將邁入第9個年頭。從2010年4月森森百貨電視購物開台之初，擔任商品事業部協理一職；期間歷經商品事業部副總經理、營運長，至2015年7月升任森森百貨總經理；2017年5月再轉任電視購物事業群執行長一職至今。

電視購物在台灣走過一段篳路藍縷。當年東森購物顛覆傳統電視購物賣膏藥的形式，首創台灣電視購物現場直播型態。24小時全天候接受消費者訂單，365天全年無休播出，讓電視從原本單純傳遞資訊娛樂的媒介，演變為新的行銷通路。這種創新價值的開創性作法，使電視購物業飛躍成為一股無法擋的服務業新潮流。東森購物早年的全盛時期，LIVE直播是全時段24小時執行，因此投入大量的人力物力，當時員工人數一度高達2,800人。

改革電視購物運作模式　強化營運效益

接任電視購物通路管理一職以來，透過科學化、系統化的數據分析，檢討電視購物的運作模式。LIVE現場直播的銷售模式僅有30%的成功機率，亦即投入大量人力物力進行直播銷售，仍須承擔高達70%的失敗率。有鑑於此，就任後的首要任務，就針對電視購物的營運模式進行改革，來強化營運效益。

▲▼東森登峰雲東森購物2（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

隨著市場競爭的日益嚴峻，電視購物業者要面對的不僅僅是節目內容的編排，更要考慮時段的排播、先後的順序等問題。如何巧妙的編排，以贏得更多消費者的關注，進而提升電視購物通路運作的經營效率；因此，在LIVE節目中，置入達成率達標的熱銷商品，並以播帶方式進行銷售。此舉不但大大降低了人力物力成本的投入，更可彈性且有效率的管理商品及廠商資源，製播出品質更為優良的節目內容。

改善節目內容調性　降低退貨率

除了改換全時段LIVE播出的形式外，為有效降低電視商品的退貨率，控制因退貨對廠商及購物台所造成的額外成本，也進一步針對節目內容的調性設計進行調整。

購物台透過節目手法，引導消費者經由模擬行銷進行購物，以刺激消費提升業績；但往往也容易造成消費者收到商品後，出現認知落差而造成退貨。因此，修改節目調性，以貼近現實的方式來陳述商品，果然商品退貨率逐步下降。而廠商將所省下的退貨成本，用以投入商品行銷及名人代言，更可正面回應於銷售成果上，形成購物台、廠商與消費者三贏的局面。

▲▼東森登峰雲東森購物2（圖／ETtoday）

森森購物開台之後，迅速取得損益兩平，創下電視購物平台最快達成單月損平的世界紀錄。我們透過各式管理精進、綜合檢視業務運作及財報表現等積極作為，再經由營運模式改善(修改全時段LIVE改以部分熱銷播帶)、組織重整、費用成本樽節等措施，森森購物成功地在2012年12月提前達成損平目標，表現超乎預期。
透過營運模式的改良與變革，創造一個供應商自由競爭的合作平台，也才能有效地維護電視購物的自由市場機制。而達成此一目標，最主要是希望透過客觀的數據，帶動公平且有效率的運作機制，降低重疊浪費、人為操作所導致的效率不彰，真實反映消費者的需求及廠商的供貨能力。

建構新興銷售通路　延伸營運觸角

因應市場變化，2017年4月東森購物與森森購物進行合併。旗下的購物一台、二台、三台，也在中華電信MOD上架播出，讓東森購物進入新的里程碑。面對蓬勃發展的各種新興銷售管道，東森購物也將營運觸角延伸到平板、手機等行動購物，全力打造無遠弗屆的無障礙消費空間。無論是有線電視、 MOD、APP,甚至 OTT平台，都可以看到東森購物的身影。而2016年與全家購物推出的虛實整合合作，更是業界首創。

▲▼東森登峰雲東森購物2（圖／ETtoday）

東森購物為滿足會員的需求，在商品引進上更是精益求精。秉持「東森嚴選」的精神，持續與市場熱門商家，以及日本、南韓重要品牌合作，打造更多的「東森嚴選」、「東森限定」等獨家特色商品。東森購物與韓國現代購物合作引進的韓國PN鍋具，累計已銷售近10萬組的驚人業績。

節目內容推陳出新　成功創造話題

東森購物也長期關心台灣農業，支持在地小農。2018年3月和12月台灣桶柑和高麗菜盛產滯銷，農民苦不堪言。東森購物立即透過旗下電視購物、購物網、型錄等多通路全力展開義賣，總計為果農賣出四千箱、八萬斤，約36萬顆的桶 柑 , 平均每秒售出75顆；雲林高麗菜則在短短兩天銷售近90噸,約36,000顆。東森購物將所有販賣金額全數回饋農民，行政院農委會2019年還特別頒發感謝 狀，肯定東森購物的義舉。

2019年3月東森購物更與高雄市政府合作，將擁有「香蕉界香奈兒」美名、專門外銷日本的北蕉，引進東森購物台銷售。限量1,000箱,總重12公噸的香蕉，33分鐘就全部搶購一空！

在電視購物節目上，更是不斷地推陳出新。除了落實「購物好好學堂」的理念，提供收視觀眾相關產品資訊及消費新知；並擴大與演藝資源的合作，導入知名藝人(如吳宗憲)及知名模特兒公司(如伊林)等，增加節目的可看度，也成功創造話題。展望未來，東森購物將持續深化差異化經營，有信心成為節目最好看、產品最好買、品質最安心的電視購物，並且伴隨著民眾一起成長，成為最佳夥伴。

ET快訊
整箱食物丟樹下！清潔人員批「被咬過」　網揭原因藏洋蔥：刻意咬
補班日有3天！2020年「懶人版」6大連假攻略...彈性放假
「重啟核四公投」連署人數達門檻！中選會：編號17案成立
薯條整包倒餐盤吃　速食店員工急勸「最好不要」曝2大原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東森，我一生的志業！總裁暨創辦人王令麟親述20年勇往直前永不放棄

領導人的高度與決心　東森國際董事長廖尚文

開頭必喊「阿咪豆腐~」！大媽客運爽聊　她請Google小姐當壞人...全場憋笑

20歲妹私密處癢到崩潰！吃藥都好不了…醫驚揭「4男女打乒乓」

桃機一航廈建置「行李自動分揀」系統　每小時最多可處理5200件

2袋找零全飛走「要賠1天薪水」哭慘！下班現奇蹟　外送妹感動：謝謝妳們

中市府嗆中火用煤量「改善」否則再罰　台電：不合法不合理

整箱食物丟樹下！清潔人員批「還被咬過」　網揭原因藏洋蔥：刻意咬一口的

看守所面會　香腸雞鴨一起送是大忌

追飛機新聖地！全台最大「桃機戶外觀景台」12/14起開放　視野超近超遼闊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

開頭必喊「阿咪豆腐~」！大媽客運爽聊　她請Google小姐當壞人...全場憋笑

20歲妹私密處癢到崩潰！吃藥都好不了…醫驚揭「4男女打乒乓」

桃機一航廈建置「行李自動分揀」系統　每小時最多可處理5200件

2袋找零全飛走「要賠1天薪水」哭慘！下班現奇蹟　外送妹感動：謝謝妳們

中市府嗆中火用煤量「改善」否則再罰　台電：不合法不合理

整箱食物丟樹下！清潔人員批「還被咬過」　網揭原因藏洋蔥：刻意咬一口的

看守所面會　香腸雞鴨一起送是大忌

追飛機新聖地！全台最大「桃機戶外觀景台」12/14起開放　視野超近超遼闊

東森購物是你的最佳夥伴　東森購物電視商品事業部執行長彭鴻珷

補班日有3天！2020年「懶人版」6大連假攻略...彈性放假一次看懂

謝金河／全球ETF手中不能没有Apple股票？

睡醒手麻爆！醫授「速成3招」擺脫折磨...上班族、學生必看

永豐銀開放銀行API　交易金額倍增

首例！國壽、易遊網推「旅平險一站式服務」　5步驟輕鬆投保

中職／周思齊打擊習慣解密　看到5、6才心安

4月起體重急降…上皇后美智子頻繁嘔吐帶血！醫院診斷：疑精神壓力

不斷更新／英大選保守黨確定取得326席　強生：脫歐是無法反駁的決定

開頭必喊「阿咪豆腐~」！大媽客運爽聊　她請Google小姐當壞人...全場憋笑

東森全台募集「美麗站長」0成本、3步驟賺現金回饋

斗六隔熱紙工廠拌膠引火濃煙竄天　一人燒傷送醫...空污監測啟動

阿彌陀佛姐再改編「哆啦A夢」超洗腦旋律穿梭台北各大夜市

生活熱門新聞

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~」

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

張綱維挪遠航31億　竟用淡水105戶爛尾樓抵帳

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

遠航爆停飛前　張綱維把字畫搬至韋汝家

公司來客人！他切水果遭洗臉：沒胃口　網全吐血

今起連6天「小陽春」上看30度　下週變濕涼

張綱維撇停業說「沒要發資遣費」

星宇航空機上餐搶先看！

無明顯冷空氣！賈新興：最冷冬天可能過去了

請客180元餐點「特價150」　友提醒：30要給我

遠航黑色星期五...即起全面停飛！

房產跨航空　「救世主」張綱維玩壞遠航

更多熱門

相關新聞

東森是一展長才、盡情揮灑的最佳舞台

東森是一展長才、盡情揮灑的最佳舞台

在東森，從年少輕狂到現在的不惑之年，從一開始的貢獻法律知識到現在的電商運營，一路走來，多所成長。但我從總裁、長官、同事們身上學到的更多，舉凡決策掌握、商業判斷、談判技巧等，這些都是書本上學不到的。尤其總裁認真打拼的意志力、關鍵時刻的決斷力，更是令人折服。

關鍵字：

東森登峰雲東森登峰雲東森購物彭鴻珷

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面