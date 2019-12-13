東森購物是你的最佳夥伴　東森購物電視商品事業部執行長彭鴻珷

進入東森集團即將邁入第9個年頭。從2010年4月森森百貨電視購物開台之初，擔任商品事業部協理一職；期間歷經商品事業部副總經理、營運長，至2015年7月升任森森百貨總經理；2017年5月再轉任電視購物事業群執行長一職至今。

電視購物在台灣走過一段篳路藍縷。當年東森購物顛覆傳統電視購物賣膏藥的形式，首創台灣電視購物現場直播型態。24小時全天候接受消費者訂單，365天全年無休播出，讓電視從原本單純傳遞資訊娛樂的媒介，演變為新的行銷通路。這種創新價值的開創性作法，使電視購物業飛躍成為一股無法擋的服務業新潮流。東森購物早年的全盛時期，LIVE直播是全時段24小時執行，因此投入大量的人力物力，當時員工人數一度高達2,800人。

改革電視購物運作模式 強化營運效益

接任電視購物通路管理一職以來，透過科學化、系統化的數據分析，檢討電視購物的運作模式。LIVE現場直播的銷售模式僅有30%的成功機率，亦即投入大量人力物力進行直播銷售，仍須承擔高達70%的失敗率。有鑑於此，就任後的首要任務，就針對電視購物的營運模式進行改革，來強化營運效益。





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隨著市場競爭的日益嚴峻，電視購物業者要面對的不僅僅是節目內容的編排，更要考慮時段的排播、先後的順序等問題。如何巧妙的編排，以贏得更多消費者的關注，進而提升電視購物通路運作的經營效率；因此，在LIVE節目中，置入達成率達標的熱銷商品，並以播帶方式進行銷售。此舉不但大大降低了人力物力成本的投入，更可彈性且有效率的管理商品及廠商資源，製播出品質更為優良的節目內容。



改善節目內容調性 降低退貨率



除了改換全時段LIVE播出的形式外，為有效降低電視商品的退貨率，控制因退貨對廠商及購物台所造成的額外成本，也進一步針對節目內容的調性設計進行調整。



購物台透過節目手法，引導消費者經由模擬行銷進行購物，以刺激消費提升業績；但往往也容易造成消費者收到商品後，出現認知落差而造成退貨。因此，修改節目調性，以貼近現實的方式來陳述商品，果然商品退貨率逐步下降。而廠商將所省下的退貨成本，用以投入商品行銷及名人代言，更可正面回應於銷售成果上，形成購物台、廠商與消費者三贏的局面。





森森購物開台之後，迅速取得損益兩平，創下電視購物平台最快達成單月損平的世界紀錄。我們透過各式管理精進、綜合檢視業務運作及財報表現等積極作為，再經由營運模式改善(修改全時段LIVE改以部分熱銷播帶)、組織重整、費用成本樽節等措施，森森購物成功地在2012年12月提前達成損平目標，表現超乎預期。

透過營運模式的改良與變革，創造一個供應商自由競爭的合作平台，也才能有效地維護電視購物的自由市場機制。而達成此一目標，最主要是希望透過客觀的數據，帶動公平且有效率的運作機制，降低重疊浪費、人為操作所導致的效率不彰，真實反映消費者的需求及廠商的供貨能力。



建構新興銷售通路 延伸營運觸角



因應市場變化，2017年4月東森購物與森森購物進行合併。旗下的購物一台、二台、三台，也在中華電信MOD上架播出，讓東森購物進入新的里程碑。面對蓬勃發展的各種新興銷售管道，東森購物也將營運觸角延伸到平板、手機等行動購物，全力打造無遠弗屆的無障礙消費空間。無論是有線電視、 MOD、APP,甚至 OTT平台，都可以看到東森購物的身影。而2016年與全家購物推出的虛實整合合作，更是業界首創。







東森購物為滿足會員的需求，在商品引進上更是精益求精。秉持「東森嚴選」的精神，持續與市場熱門商家，以及日本、南韓重要品牌合作，打造更多的「東森嚴選」、「東森限定」等獨家特色商品。東森購物與韓國現代購物合作引進的韓國PN鍋具，累計已銷售近10萬組的驚人業績。

節目內容推陳出新 成功創造話題

東森購物也長期關心台灣農業，支持在地小農。2018年3月和12月台灣桶柑和高麗菜盛產滯銷，農民苦不堪言。東森購物立即透過旗下電視購物、購物網、型錄等多通路全力展開義賣，總計為果農賣出四千箱、八萬斤，約36萬顆的桶 柑 , 平均每秒售出75顆；雲林高麗菜則在短短兩天銷售近90噸,約36,000顆。東森購物將所有販賣金額全數回饋農民，行政院農委會2019年還特別頒發感謝 狀，肯定東森購物的義舉。

2019年3月東森購物更與高雄市政府合作，將擁有「香蕉界香奈兒」美名、專門外銷日本的北蕉，引進東森購物台銷售。限量1,000箱,總重12公噸的香蕉，33分鐘就全部搶購一空！

在電視購物節目上，更是不斷地推陳出新。除了落實「購物好好學堂」的理念，提供收視觀眾相關產品資訊及消費新知；並擴大與演藝資源的合作，導入知名藝人(如吳宗憲)及知名模特兒公司(如伊林)等，增加節目的可看度，也成功創造話題。展望未來，東森購物將持續深化差異化經營，有信心成為節目最好看、產品最好買、品質最安心的電視購物，並且伴隨著民眾一起成長，成為最佳夥伴。