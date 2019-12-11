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藍議員批外埔綠能園區如大錢坑　盧秀燕：我也覺得合約怪怪的

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▲多名議員痛批外埔綠能園區是大錢坑，盧秀燕說，她也覺得合約怪怪的。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕對於外埔綠能園區的合約，她覺得怪怪的。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市前市長林佳龍任內興建的外埔綠能生態園區，依合約明年元月將開始發電，不過，目前不但生廚餘回收量不足，連電業執照都沒有，如何發電、售電？市議員張瀞分等人痛批前朝的錯誤政策，簽下不平等條約，有如一個大錢坑，市長盧秀燕坦言，她也覺得簽的約怪怪的，如果廠商未依規定發電，市府依法處理。

▲多名議員痛批外埔綠能園區是大錢坑，盧秀燕說，她也覺得合約怪怪的。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲李榮鴻、張廖乃綸、張瀞分和陳政顯（左至右）痛批前市府簽了不平等條約。（圖／張瀞分議員提供）

台中市議會進行市政總質詢，市議員張瀞分、張廖乃綸、李榮鴻、陳政顯等人都關心外埔綠能生態園區ROT廠商取得發電、售電許可進度及相關契約問題。

▲多名議員痛批外埔綠能園區是大錢坑，盧秀燕說，她也覺得合約怪怪的。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲吳志超指出，市府會在月底前做出營運評估。（圖／台中市政府提供）

張瀞分說，林佳龍任內一再宣稱外埔綠能園區是全台第一座綠能發電，不但可以利用稻稈和生廚餘發電，每年可發電3377萬度，提供給9千6百多住戶使用，還可以賣電給台電，話說得好聽，但外埔園區到現在連電業執照都沒有，根本無法發電、售電，市府不但要負責收運生廚餘和稻稈，賣電收入只能拿2成，如今不平等條約，讓外埔綠能園區變成一個大錢坑。

張廖乃綸說，林佳龍任內花了將近1億元買綠園寶廚餘桶，要民眾幫忙收生廚餘，結果現在變成一場騙局；陳政顯說，外埔綠能園區疑點重重，契約內容荒唐離譜，讓台中市繼MOU海水採礦事件後，再度登上國際新聞。

李榮鴻說，林佳龍向農民宣稱會出資買稻稈，日後一旦有發電，也會有發電回饋金，如今證明，稻稈根本就收運困難，也無法發電，但農民卻是對盧市府罵聲連連，前朝錯誤的政策，害得盧市府背黑鍋。

盧秀燕表示，她也覺得所簽的約怪怪的，當然簽約目的是要節能發電，既然已簽了契約，市府就必須收拾善後，如果廠商無法在合約規定內發電，市府會確實檢討，並且依法處理，此外，她強調，現在一般廢棄物隨水費徵收已包含一般生活垃圾、生熟廚餘等項目，所以市府不會再隨水費徵收生廚餘處理費。

環保局長吳志超說，外埔綠能園區原本規劃是利用生廚餘發酵產氣、發電，以及汽化爐發電，但目前為止，生廚餘量還不足，加上汽化爐完全沒運轉，連電業執照也沒有，即使有發電，也不能賣。

吳說，依合約規定，明年元月就要開始發電，市府在月底前會進行第一次營運評估，如果無法發電，市府將求償，到明年8月就滿3年，市府也將檢討合約，修正不合理部分。

外埔綠能生態園區原預計2018年8月底就要開始營運，但ROT廠商遲至今年7月才營運，對此，環保局已開罰60萬元，廠商並已完成繳款，日前環保局也針對廠商稻稈氣化發電設備未營運再開罰30萬元，後續將依約持續辦理相關程序。

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