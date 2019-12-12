「我們沒告他反而告」　曾銘宗控吳釗燮妨害公務：沒看過這樣的外交部

▲立委曾銘宗(右)在律師魏平政陪同下，到北檢按鈴控告外交部長吳釗燮涉誣告、妨害公務 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍民代6日到外交部陳情抗議引發爭議持續延燒，外交部10日決定告發，引起立委曾銘宗不滿，12日到台北地檢署反控外交部長吳釗燮誣告、妨害公務，曾質疑立委職務拜會部長，卻遭500警力阻隔，「我們沒告，他反而告我們，沒看過這樣的外交部、這政府，這樣囂張、傲慢、跋扈。」

台北地檢署日前起訴「卡神」楊蕙如組織網軍，散佈網文批評侮辱我大阪辦事處，國民黨籍立委、議員為了外交官蘇啓誠疑因相關壓力自殺身亡案，6日前往外交部陳情抗議，結果爆發立委陳玉珍遭門夾手、立委陳宜民狠推保六女警等衝突。

▲立委陳玉珍因被門夾到手被送醫救治。（圖為資料照／國民黨團提供）

外交部為此在10日舉行記者會控訴，民代稱要陳情，卻連陳情函都沒有帶，外交部發言人歐江安表示，外交部是國家處理對外事務的單位，非政治人物選舉造勢的場域，基於維護法制、捍衛同仁的權益與尊嚴的立場，決定正式向警政機關提出告發，盼藉此杜絕此類脫序行為。

曾銘宗為此在12日由律師魏平政陪同，到台北地檢署按鈴反控外交部長吳釗燮，涉嫌妨害立委執行公務、誣告等罪，曾表示，行前有正式通知外交部國會聯絡人，將依法執行職務，拜訪外交部了解案，「外交部竟然部屬500位警力，阻隔我們進入外交部，推擠中造成陳玉珍送醫急救，反而外交部提告，希望透過司法程序還我們清白。」

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