築壩威脅瀕危巴氏銀鮈生存空間　海大復育成功產下200尾　

▲ 巴氏銀鮈今年10月成功孵育100~200尾的新生子代。（圖／海科館提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者謝汶穎／綜合報導

台灣原生淡水魚巴氏銀鮈（Squalidus banarescui）在2017年的「台灣淡水魚類紅皮書目錄」中，被列入極度瀕危的物種。根據林務局表示，今年10月，海科館副館長陳義雄帶領海洋大學團隊，成功孵育出巴氏銀鮈100~200尾的新生子代，目前也在努力重建另外兩種銀鮈的繁殖技術。

巴氏銀鮈於2009年被列入一級保育類動物，在2017年公布的「台灣淡水魚類紅皮書目錄」，被列入極度瀕危等級的名單。巴氏銀鮈屬於下層近底棲魚類，喜好棲息於溪流下游地區的緩流區，主要以底棲之無脊椎動物及有機碎屑為食。

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根據海科館表示，陳義雄結合其任教的海洋大學研究團隊、民間團體原生魚學會及裕民國小老師鍾宸瑞老師等合作，已成功復育出第一代台灣特有瀕危物種—巴氏銀鮈的幼苗，目前蓄養保種於海洋大學復育中心。

▲ 巴氏銀鮈成長速度相當緩慢，個體發育成熟須至少兩年的時間。（圖／海科館提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

陳義雄表示，巴氏銀鮈(Squalidus banarescui）是台灣特有的原生淡水魚，「若台灣沒有了，全世界也看不到。」巴氏銀鮈2000年由台灣業餘生態攝影師張永青在野外首度發現，目前僅存於台中烏溪河段的中下游、支流水渠與水塘中，由於棲息地受到河川汙染、外來種入侵及築路築壩等工程破壞，導致生存空間受到極大的威脅及壓迫。

陳義雄也表示，巴氏銀鮈的卵屬於沉性、黏性卵，會將卵附於水草上，且成長速度相當緩慢。2018年6月出生的魚苗，至今目前的體長才大約3公分，體長需至少約5.5公分才能達成熟體型，因此推測一個巴氏銀鮈個體發育至成熟須至少兩年的時間，比起一般淡水溪魚一年即達成熟體型，成長速度緩慢很多，在野外環境又受到外來種及人為工程等的威脅，使野外的巴氏銀鮈個體逐漸減少。

巴氏銀鮈目前蓄養於海洋大學復育中心，讓牠們在沒有外來種威脅的穩定環境下成長，今年10月在海大復育中心及海科館自然繁殖成功出巴氏銀鮈的子代，並成功紀錄了巴氏銀鮈的早期發育史，使巴氏銀鮈的研究又達成一個里程碑，更讓瀕危出現一線生機。