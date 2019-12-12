曾銘宗告吳釗燮「誣告」　外交部反擊：不容忍言語暴力或肢體暴力

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委陳宜民、曾銘宗、林德福，以及議員李明賢等人6日硬闖外交部抗議，聲稱要替外交官討公道，不過卻爆出狠推女警、拗外交官手等動粗爭議。外交部10日正式對涉案藍營立委提出告發，不過，曾銘宗卻反告外交部長吳釗燮，嗆聲「沒告外交部傷害竟還挨告要看看有多囂張」。對此，外交部發言人歐江安12日回應，強調不容忍言語暴力或肢體暴力。

針對曾銘宗12日的提告，外交部發言人歐江安回應，既然國民黨民意代表將訴諸司法，尊重司法審理結果，「但外交部不會容忍任何人對執行公務中的外交部文官進行言語暴力或肢體暴力，以維護文官的尊嚴及安全。」

歐江安指出，國民黨籍民意代表對外交部基層同仁的肢體侵犯證據充足，外交部已提交警政單位進行偵查，相信司法會還給外交部同仁正義，也相信委員們所為，全國民眾自有公評。

歐江安強調，本案進入司法程序後，外交部相信司法機關依法調查事實，將會還給行政機關執行公務不受違法干擾的空間，這也是全民的利益與共識。

還原外交部衝突事件，國民黨立委6日因為網軍案硬闖外交部，其中，陳宜民對著保六總隊女警動粗。他先是動手拍掉對方帽子，接著更直接狠推對方肩膀，讓女警直接往後跌了三階樓梯，畫面相當驚險。根據國民黨團臉書專頁的直播影片，不只陳宜民動手，包含曾銘宗、林德福、李明賢、林金結等藍營立委及議員，還團團包圍住一位外交部官員。幾名藍營立委頻頻吼叫，「你是哪個單位的？」對方回答單位後，他們卻不罷休，繼續說道「送到地檢署去好了！」

外交部發言人歐江安10日在例行記者會表示，已經在9日正式向警政單位告發包含藍營立委陳宜民、曾銘宗、林德福以及市議員林金結、徐弘庭、張斯綱等六位國民黨民意代表。

歐江安指出，國民黨立委賴士葆及李永萍等人先在3日以陳情為由，率眾到外交部選舉造勢，現場充斥大量的選舉旗幟和標語，賴士葆不但佔據外交部電梯還開起直播，嚴重影響同仁和外賓工作。另外，12月6日，國民黨的曾銘宗等人再來抗議，雖然名義是陳情，但兩次都沒帶陳情書，根本就是以陳情為名，行造勢為實。

曾銘宗對此回應，6日要拜會吳釗燮，結果到現場卻被重重警力阻擋，哪一個民主國家可以讓國會議員受到這樣的對待？現在外交部還回頭來告他們，「超級誇張！超級可惡！」