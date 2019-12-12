選戰也打懷舊風　陳亭妃推出2020台灣要贏「Love Taiwan」限量版彈珠汽水

▲立委陳亭妃別出心裁，公布最新2020台灣要贏「Love Taiwan」限量版彈珠汽水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數剩下30天，立委陳亭妃屢創奇招、別出心裁，12日公布最新2020台灣要贏「Love Taiwan」限量版彈珠汽水，將於12月14日週六蔡英文總統台南市競選總部成立大會的園遊會中首度亮相，要拿到這瓶2020台灣要贏「Love Taiwan」限量版彈珠汽水，一定要到陳亭妃攤位來。



2020台灣要贏「Love Taiwan 」限量版彈珠汽水，綠色瓶身加上這次「2020 台灣要贏！」的主視覺及簡潔易懂的箭頭符號，是令人愛不釋手的競選小物，才光是把樣品擺在桌上，詢問度就爆表，極度吸睛。

陳亭妃指出，這是專為此次小英競選園遊會特別設計的創意懷舊競選小物，只要12月14日週六下午前往立委陳亭妃互動攤位體驗，參加遊戲，就有機會把限量版彈珠汽水帶回家。但到底是什麼遊戲呢？當然要賣個關子，邀請大家到亭妃的互動區，就可以知道答案囉！一定會讓民眾在玩樂互動中，除了傳達Love Taiwan、保台灣、顧主權的理念，又可以挑戰，讓選舉增加更多趣味。





陳亭妃指出，時代日新月異，選戰不再只是硬梆梆的呼口號。尤其台南身為文化古都，在選舉過程中，更要開發創意小物，結合懷舊民俗文化，用不一樣的方式吸引選民眼球。因此，團隊設計出獨創的2020台灣要贏「Love Taiwan」限量版彈珠汽水，除了讓民眾憶起童年美好回憶，更在無形中傳達民進黨保衛台灣、堅決守護台灣未來的理念，為蔡英文、陳亭妃加分，增加選民印象，在明年1月11日投下神聖的一票。

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