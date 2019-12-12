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浸大學生會長惹怒台網友　孫大千：港生終於見識民進黨政客真面目

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▲▼香港20日爆發激烈的警民衝突。（圖／路透）

▲香港20日爆發激烈的警民衝突。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

香港浸會大學學生會長方仲賢指出，若民進黨只是口頭支持香港人抗爭，卻沒具體措施幫助示威者，會讓人覺得只是想用香港人的鮮血換取台灣人的選票。貼文一出引來台灣網友留言「台灣又不欠你們什麼」。對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千直言，「香港學生終於見識到了民進黨政客『偽善』的真面目了吧？」

方仲賢在臉書指出，要求台灣政府訂「難民法」，是希望有明確機制和管道接濟香港受政治迫害的人士，若無任何相關指引，港人遇難到台灣會求助無門，「今日香港，明日台灣」，台灣人救援香港人是必要的義務和戰略方針；若民進黨只是口頭支持香港人抗爭，卻沒具體條文，難免令人聯想只想用香港人的鮮血換取台灣人選票。

台灣網友看完貼文紛紛留言，「讓人心寒的是，香港人從未在國際為台灣人發聲，今天我們法令還在立法院角力中，卻遭到這種惡意批判，真是令人無奈又心寒。希望你不是領共產黨錢的工讀生」、「我很同情你們的處境，但是要求其他國家一定要馬上通過你們要求的法案，這樣的匆忙的流程難道你們安心嗎？再說台灣又不是只有民進黨，還是有其他外力阻撓啊」、「台灣不欠你們香港，你怎麼不去要求英國政府？」

對於方仲賢的言論引發台灣網友不滿，孫大千12日在臉書直言，香港學生終於見識到了民進黨政客「偽善」的真面目了吧？又要面子，又要裡子，被揭穿了之後，「還會有網軍找上門來『見笑轉生氣』」，民進黨政府應向香港「反送中運動」的朋友們說明六個問題。

▲▼香港浸大學生會長方仲賢的貼文引來不少台灣網友留言。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）

▲香港浸大學生會長方仲賢的貼文引來不少台灣網友留言。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）

孫大千指出，第一，民進黨除了「出一張嘴」來聲援，到底還做什麼事？第二，民進黨有支援經費、物資、或者是人員到香港來協助反送中運動？第三，民進黨是否一直利用反送中運動來製造台灣人民心中的「芒果乾」？第四，蔡英文的選情是不是藉炒作反送中運動而大幅翻轉？

孫大千再指，第五，民進黨在立法院佔有絕對多數的優勢，為什麼不敢通過「難民法」？第六，只會佔便宜，而不付出，明明能作為，卻不作為，這不是吃「人血饅頭」是什麼？

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