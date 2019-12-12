柯文哲鬆口願角逐2024年總統　黃國昌：可是現在2020都還沒選完

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲11日在接受專訪時表態，若身體狀況允許將參選2024總統，引發各界討論。對此，時代力量立委黃國昌12日受訪時表示「可是現在2020都還沒選完，可能還太早了吧」，並說在台灣是民主國家的狀態下，任何符合總統副總統選舉罷免法的人都有參選的權利，這點他沒有什麼評論。

台北市長柯文哲組黨後，改以提名立委的方式參與2020大選，而11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，被問到是否一定選2024年總統時，柯文哲也首度表態「人身體狀況要好、沒有意外的話，我們還是會朝要選舉，還是有做準備、慢慢準備」。

▲時代力量召開2020司法正義政見記者會。（圖／記者林銘翰攝）



時代力量12日上午召開「2020司法正義政見記者會」，針對柯文哲表態願意競逐2024年總統一事，黃國昌在會後受訪時表示「可是現在2020都還沒選完，可能還太早了吧」。

黃國昌表示，任何符合總統副總統選舉罷免法、有資格參選的人，在台灣都是民主國家的狀態下，每個人都有參選的權利，關於柯文哲願意參選一事他沒有什麼評論。

其他人也看了這些．．．

►「分裂投票」韓國瑜最危險 民進黨區域立委30.2%有機會拼過半

►「亡昌感」追打韓國瑜政黨票上升至6.9.% 宋楚瑜終橘之戰慘跌剩2.6%

►蔡英文46.6%領先韓國瑜 這些人上次投給朱立倫、宋楚瑜



►超越藍綠，就靠她了