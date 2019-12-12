台灣基進黨林獻山：政府應收回外澳阿拉伯小白宮和金盈谷瀑布

▲▼宜蘭立委參選人林獻山（上圖中）向宜蘭縣政府陳情應收回外澳阿拉伯小白宮和金盈谷瀑布。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城外澳海灘及金盈谷瀑布，原都屬公共財，為何變成小白宮榮梓博物館的私人沙灘自家庭園及金盈谷瀑布變成收費的渡假遊樂區？宜蘭立委參選人林獻山，12日向宜蘭縣政府陳情「還我沙灘、還我瀑布」，縣府派計畫處長李新泰接下陳情書。

宜蘭立委參選人林獻山，12日上午在台灣維新召集人蘇煥智等人陪同下，向宜蘭縣府陳情說，為何好山好水原本的公有財變成私人產業私人土地，因他唸國中2年級(1972年)時可以去遊玩最靠近龜山島的外澳海灘，還有免費進入金盈谷瀑布，原本都屬公共財，為何變成小白宮榮梓博物館的私人沙灘自家庭園，金盈谷瀑布變成收費的渡假遊樂區。大家只關注蜜月灣，阿拉伯小白宮和金盈谷瀑布卻視而不見。

林獻山表示，當年縣府是怎麼核發允許執照？是誰核發允許執照的，這根本是圖利私人不當作為，將原本屬於全體宜蘭縣民自由親近的公共財，變成私人土地和私人商業經營範圍。

蘇煥智認為，至少這劃為私人土地應留通道讓人民有權接近，再說這些都屬東北角國家風景區，應該全部徵收，還縣民沙灘還縣民瀑布，並追究當年核發責任。

蘇煥智指出，金盈谷瀑布已經停止營業多時，大門關閉，車輛不能進入，祇留留一個人可以進出的小側門；門前左側依稀可以看到「金盈谷瀑布」字樣。根據文獻資料，金盈谷瀑布有超過一百公尺以上的瀑布落差，應該是非常壯觀，金盈谷瀑布在北門溪的上游，難道在宜蘭溪流、瀑布都可以是私人財產嗎？金盈谷瀑布是一個私人財產，這是一個令人驚訝的課題。河川、瀑布一直都是公有財，為什麼宜蘭縣可以把河川、瀑布變成私人財產。

他們曾現勘小白宮外澳海灘發現幾點值得注意：

1、原來海岸線到小白宮突然突出超過20公尺，是否有佔用國有土地？值得進一步了解！

2、外澳沙灘南、北被小白宮及其他私有地或私人佔有所切斷，的確有些可惜，東北角國家風景區的確需要將兩部份串連起來。

3、進出口祇有一處違反逃生安全所需，應該至少南端需有另一個出口。

4、政府應該將阿拉伯小白宮及土地徵收，作為外澳海灘的旅遊服務中心。

另，外澳海灘的海浪具備國際級的衝浪勝地條件，宜蘭縣府應有配套規劃計畫。

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