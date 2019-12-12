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如何防吳斯懷國安疑慮？　蔡英文提3招：行政程序檢視、國會檢討強化

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▲▼總統蔡英文一起吃早餐。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲總統蔡英文一起吃早餐。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

近日社會大眾對國民黨不分區立委候選人吳斯懷的民怨四起，民進黨陣營也發起「下架吳斯懷」活動掀起討論。總統蔡英文12日在上「一起吃早餐」節目時，提出3招防止國家安全疑慮的方式。

由於吳斯懷被各界質疑，未來進入立法院可以閱覽國防、外交機密資料，是國家安全漏洞的疑慮。民進黨台北市文山、南中正立委候選人阮昭雄、大安區立委候選人謝佩芬，以及中山、北松山立委候選人吳怡農，發起「下架吳斯懷」的活動，掀起迴響。

對於被國民黨安排在安全名單中的吳斯懷，未來如果進入立法院，要如何保障安全機密的洩漏問題。蔡英文則提出3招，首先在行政部門方面，在相關資訊的給予，或者是相關資訊掌控上，要特別有警覺到國家安全的需求，也必須把這些標準作業程序檢查一遍。

其次，蔡英文認為，立法院要進行檢討，在現行的制度下，是不是有國家資訊，或者機密資訊、安全事項的事情，會在現有體制下會被濫用或流出，立法院要考慮這些事，最重要是對於整體檢視下，看看現行法律是不是要進一步強化。

最後，蔡英文指出，在這些原則下，不論行政立法，她也非常期待這次選舉，總統跟立委應該要投票給對國家安全跟國家機密資料，或是整體目標有明確立場的候選人。

▼國民黨不分區立委候選人吳斯懷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨不分區立委介紹記者會，吳斯懷。（圖／記者湯興漢攝）

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